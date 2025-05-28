Испания принуждает другие страны ЕС признать баскский, каталонский и галисийский языки официальными рабочими языками союза, угрожая вывести свои войска из стран Восточной Европы, если они этого не сделают, сообщает "Неаткарига" со ссылкой на «Financial Times».

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом отчаянно нуждается в поддержке каталонских сепаратистских партий, чтобы принять свои законопроекты в парламенте. В то же время каталонцы вместе с партиями из Галисии и Страны Басков требуют, чтобы их языки получили статус официальных рабочих языков на уровне ЕС. Предложение Мадрида о добавлении трех новых языков, представленное в 2023 году, не было успешным, но министры ЕС будут голосовать по этому вопросу еще раз.

В настоящее время в ЕС 24 официальных языка, и некоторые страны опасаются, что добавление трех региональных языков Испании создаст прецедент для других региональных языков, что значительно увеличит расходы на перевод. Согласно информации Financial Times, попытка Испании запугать другие страны ЕС вызвала большое недовольство.

С одной стороны, Мадрид пообещал покрыть дополнительные расходы на перевод в размере 132 миллионов евро в год. С другой стороны, испанские дипломаты якобы пригрозили, что без поддержки Мадрид может пересмотреть свои обязательства в области безопасности перед другими странами, например, в отношении военных подразделений, дислоцированных в странах Балтии.

Испания тратит на оборону наименьшую долю ВВП среди 32 стран НАТО и является единственной крупной страной, которая выступает против увеличения военных расходов до 5% ВВП. Тем не менее, Испания разместила в Латвии около 600 военнослужащих в рамках НАТО, участвует в противовоздушной обороне стран Балтии и разместила самолеты на авиабазе в Румынии.

Постоянный представитель Латвии в Брюсселе отказался комментировать угрозы Испании вывести свои войска, учитывая озабоченность НАТО возможной агрессией России в регионе. «Это форма шантажа, — сказал газете «Financial Times» один из дипломатов. - В нынешних условиях это неприемлемо».

Источник, близкий к министерству иностранных дел Испании, подчеркнул: «Приверженность Испании обеспечению безопасности Восточной Европы и присутствию своих войск там остается твердой и безусловной. Этот факт никогда не подвергался сомнению. Что касается языкового вопроса, то испанское правительство сотрудничает со всеми странами-членами ЕС с целью выработки окончательной формулировки документа, в которой будут учтены все возможные опасения».