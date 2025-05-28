Baltijas balss logotype

Учим баскский и каталонский - будущее Латвии зависит не от латышского? 1 2136

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Учим баскский и каталонский - будущее Латвии зависит не от латышского?

Испания принуждает другие страны ЕС признать баскский, каталонский и галисийский языки официальными рабочими языками союза, угрожая вывести свои войска из стран Восточной Европы, если они этого не сделают, сообщает "Неаткарига" со ссылкой на «Financial Times».

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом отчаянно нуждается в поддержке каталонских сепаратистских партий, чтобы принять свои законопроекты в парламенте. В то же время каталонцы вместе с партиями из Галисии и Страны Басков требуют, чтобы их языки получили статус официальных рабочих языков на уровне ЕС. Предложение Мадрида о добавлении трех новых языков, представленное в 2023 году, не было успешным, но министры ЕС будут голосовать по этому вопросу еще раз.

В настоящее время в ЕС 24 официальных языка, и некоторые страны опасаются, что добавление трех региональных языков Испании создаст прецедент для других региональных языков, что значительно увеличит расходы на перевод. Согласно информации Financial Times, попытка Испании запугать другие страны ЕС вызвала большое недовольство.

С одной стороны, Мадрид пообещал покрыть дополнительные расходы на перевод в размере 132 миллионов евро в год. С другой стороны, испанские дипломаты якобы пригрозили, что без поддержки Мадрид может пересмотреть свои обязательства в области безопасности перед другими странами, например, в отношении военных подразделений, дислоцированных в странах Балтии.

Испания тратит на оборону наименьшую долю ВВП среди 32 стран НАТО и является единственной крупной страной, которая выступает против увеличения военных расходов до 5% ВВП. Тем не менее, Испания разместила в Латвии около 600 военнослужащих в рамках НАТО, участвует в противовоздушной обороне стран Балтии и разместила самолеты на авиабазе в Румынии.

Постоянный представитель Латвии в Брюсселе отказался комментировать угрозы Испании вывести свои войска, учитывая озабоченность НАТО возможной агрессией России в регионе. «Это форма шантажа, — сказал газете «Financial Times» один из дипломатов. - В нынешних условиях это неприемлемо».

Источник, близкий к министерству иностранных дел Испании, подчеркнул: «Приверженность Испании обеспечению безопасности Восточной Европы и присутствию своих войск там остается твердой и безусловной. Этот факт никогда не подвергался сомнению. Что касается языкового вопроса, то испанское правительство сотрудничает со всеми странами-членами ЕС с целью выработки окончательной формулировки документа, в которой будут учтены все возможные опасения».

Читайте нас также:
#европарламент #каталония #басков #языки
11
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го мая

    Zure letoniera ez da arazoa guretzat. Вот так!

    6
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 161
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 299
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 331
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 403

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 144
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 515
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 287
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 177
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 144
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео