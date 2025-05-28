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В каких европейских странах самый высокий уровень образования? 0 520

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
Euronews
В каких европейских странах самый высокий уровень образования?

Последние данные Евростата свидетельствуют о том, что европейцы образованы лучше, чем когда-либо: почти во всех странах блока женщины опережают мужчин.

В 2014 году чуть более четверти (26 %) граждан ЕС в возрасте 25-74 лет имели высшее образование. К 2024 году эта доля выросла до 33,5 %.

Лидируют Ирландия, Люксембург и Кипр, где более 60 % молодых людей (25-34 года) имеют высшее образование. Неожиданно - Литва на 4 месте с 57%. Румыния находится на другом конце спектра: менее 30 % представителей этой возрастной группы получают высшее образование, что является самым низким показателем в ЕС. Латвия прилипла в серединке с 45%.

Разрыв между поколениями

Данные свидетельствуют об изменении отношения к образованию среди разных поколений. Среди взрослых в возрасте 25-54 лет 82,7 % получили как минимум среднее образование, в то время как среди людей в возрасте 55-74 лет этот показатель составляет 70,4 %.

Вероятность наличия у молодых людей законченного высшего образования почти в два раза выше (39,8%), чем у старшего поколения (23,9%).

Различия в профессиональной квалификации между возрастными группами резко отличаются по странам. В Люксембурге представители как старшего, так и младшего поколения со средним уровнем образования в большинстве своем предпочитают профессиональные направления (более 96 %).

В Португалии только 13,5% пожилых людей со средним уровнем образования имеют профессиональную квалификацию, в то время как среди молодых людей их 37,2%.

Аналогичные скачки в освоении профессий среди поколений наблюдаются в Греции, Ирландии, Испании и на Кипре, что свидетельствует о более широком европейском движении в сторону образования, ориентированного на развитие профессиональных навыков.

Женщины дольше остаются в образовании

Во всей Европе женщины опережают мужчин по уровню образования.

В 2024 году почти половина (49,9 %) женщин в возрасте 25-34 лет получили высшее образование.

Мужчины также прогрессировали, но медленнее, достигнув 38,7 % в той же возрастной группе. За 10 лет этот разрыв увеличился чуть более чем на 1 %.

Что касается среднего образования, то 86,8 % женщин в возрасте 20-24 лет получили его по сравнению с 81,8 % мужчин.

Только в Румынии мужчины немного опережают женщин

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#образование #европа
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