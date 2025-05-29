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Канада хочет присоединиться к программе перевооружения ЕС 0 339

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
Deutsche Welle
Канада хочет присоединиться к программе перевооружения ЕС
ФОТО: twitter

Канадский премьер-министр Марк Карни надеется на участие его страны в масштабной программе перевооружения Евросоюза "Готовность-2030". Таким образом Оттава хочет ослабить зависимость от США в сфере обороны, пишет DW.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что его страна сможет присоединиться к крупной европейской программе перевооружения "Готовность-2030" (Readiness 2030) уже к 1 июля. Выступая в эфире канадского телеканала CBC в среду, 28 мая, Карни раскритиковал зависимость Оттавы от США в оборонной сфере. "75 центов из каждого доллара, потраченного на капитальные расходы в сфере обороны, уходят в США. Это неразумно", - сказал канадский премьер.

Переговоры с Европейским Союзом об участии в оборонной программе Канада ведет с тех пор, как Карни в марте текущего года занял пост главы правительства, отмечает CBC. План "Готовность-2030" предусматривает, что государства Евросоюза в течение следующих пяти лет потратят на оборону 1,25 трлн долларов.

"Мы добиваемся большого прогресса, и ко Дню Канады (1 июля. - Ред.) хотели бы увидеть нечто конкретное", - сказал Карни.

Трамп предложил Канаде защиту "Золотым куполом"

Вскоре после того, как канадский премьер выступил за более тесное оборонное сотрудничество с ЕС, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет с Оттавой переговоры о присоединении к американской системе противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, однако будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!" - говорится в его посте, опубликованном в соцсети Truth Social.

В настоящее время Оттава тратит на оборону 1,37% ВВП страны - значительно меньше целевого показателя 2%, который государства ЕС согласовали более десяти лет назад, отмечает CBC. Марк Карни подчеркнул, что увеличение оборонных расходов неизбежно, но будет происходить таким образом, чтобы принести максимальную пользу Канаде.

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