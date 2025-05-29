США начнут аннулировать визы китайским студентам

Соединенные Штаты начнут аннулировать визы студентам из Китая, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио, пишет LETA со ссылкой на AP.

Китай является второй по численности страной происхождения иностранных студентов в США, уступая только Индии. В 2023/2024 учебном году в Соединенных Штатах обучалось более 270 000 студентов из Китая, что составляло примерно четверть всех иностранных студентов в стране. Почти во всех случаях китайские студенты оплачивают обучение в американских вузах самостоятельно.

"Под руководством президента [Дональда] Трампа Госдепартамент США в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности будет активно аннулировать визы студентам из Китая, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по критически важным направлениям", — заявил Рубио.

Пока неясно, скольким китайским студентам будут аннулированы визы и будут ли сделаны какие-либо исключения.

Преследование китайских студентов возрождает приоритет администрации Трампа в его первый президентский срок — ограничение академических связей между США и Китаем, которые республиканцы считают угрозой национальной безопасности.

Рубио также отметил, что правительство "пересмотрит визовые критерии, чтобы усилить проверку всех последующих заявлений на визу из Китайской Народной Республики и Гонконга".