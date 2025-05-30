Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Украины

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира. Такое условие назвал экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью El Pais.

«Все, что Трамп хочет — это Нобелевская премия мира. Он стремился к ней еще с тех пор, как ее получил Барак Обама — по его мнению, незаслуженно. Неважно, получит ли он награду за Украину, Ближний Восток или посредничество между Индией и Пакистаном», — заявил политик.

Он добавил, что глава Белого дома переключит внимание с украинского урегулирования на другие проблемы, когда поймет, что не сможет добиться быстрого результата. При этом Трамп не задумывается о политических последствиях, поскольку не планирует участвовать в следующих президентских выборах, отметил Болтон. Основной задачей для американского лидера является сохранение репутации и формирование хорошего впечатления о себе в будущем.