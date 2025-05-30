Организатор климатических кампаний Грета Тунберг и другие активисты в воскресенье направятся в сектор Газа на судне с гуманитарной помощью, чтобы выразить протест против войны, которую ведет Израиль на этой территории, заявила в четверг депутат Европейского парламента Рима Хаcсан, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Поездку организует "Флотилия свободы" — коалиция группировок, выступающая против блокады поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, которую Израиль установил 2 марта и лишь недавно начал постепенно снимать.

Хассан, которая также примет участие в этой поездке, заявила, что у миссии "несколько целей: осудить блокаду гуманитарной помощи, происходящий геноцид и безнаказанность, которой пользуется государство Израиль, а также повысить международную осведомлённость".

Хассан является членом французской крайне левой партии "Непокорённая Франция" (LFI) и ранее привлекала внимание скандальными высказываниями по теме Ближнего Востока.

В феврале она планировала посетить оккупированные Израилем палестинские территории в составе делегации Европарламента, однако Израиль отказал ей во въезде.

Тунберг собиралась отправиться в сектор Газа на судне коалиции "Флотилия свободы" уже в этом месяце, но судно было повреждено в пути. Активисты выразили подозрение, что это произошло в результате удара израильского дрона.

"Чтобы гарантировать нашу безопасность и успех миссии, нам необходима максимальная мобилизация общества для этой инициативы", — заявила Хассан в социальных сетях.