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Грета Тунберг снова появилась на горизонте: с активистами она посетит сектор Газа 3 1151

В мире
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
x.com/GretaThunberg

x.com/GretaThunberg

ФОТО: twitter

Организатор климатических кампаний Грета Тунберг и другие активисты в воскресенье направятся в сектор Газа на судне с гуманитарной помощью, чтобы выразить протест против войны, которую ведет Израиль на этой территории, заявила в четверг депутат Европейского парламента Рима Хаcсан, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Поездку организует "Флотилия свободы" — коалиция группировок, выступающая против блокады поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, которую Израиль установил 2 марта и лишь недавно начал постепенно снимать.

Хассан, которая также примет участие в этой поездке, заявила, что у миссии "несколько целей: осудить блокаду гуманитарной помощи, происходящий геноцид и безнаказанность, которой пользуется государство Израиль, а также повысить международную осведомлённость".

Хассан является членом французской крайне левой партии "Непокорённая Франция" (LFI) и ранее привлекала внимание скандальными высказываниями по теме Ближнего Востока.

В феврале она планировала посетить оккупированные Израилем палестинские территории в составе делегации Европарламента, однако Израиль отказал ей во въезде.

Тунберг собиралась отправиться в сектор Газа на судне коалиции "Флотилия свободы" уже в этом месяце, но судно было повреждено в пути. Активисты выразили подозрение, что это произошло в результате удара израильского дрона.

"Чтобы гарантировать нашу безопасность и успех миссии, нам необходима максимальная мобилизация общества для этой инициативы", — заявила Хассан в социальных сетях.

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(3)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Вот же леваческая шиза. Чего там с климатом? Уже надоело?

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  • A
    Aleks
    30-го мая

    Странно,мама Греты ,известная певица Эртман,хорошая знакомая Рокфеллеров и с климатической повесткой все было понятно,но чтобы вдруг семья евреев Рокфеллера вдруг выступила против Израиля?! Удивительное-рядом.

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