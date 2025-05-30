Россия предупредила Германию об ответе на удар Taurus по ее территории

Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории России. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого доступна в Telegram-канале российского представительства.

«Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — сказал дипломат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии запрета на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие, сказав, что России есть, что снимать в ответ.