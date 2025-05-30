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Россия предупредила Германию об ответе на удар Taurus по ее территории 7 1014

В мире
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Россия предупредила Германию об ответе на удар Taurus по ее территории
ФОТО: Global Look Press

Небензя: Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по России.

Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории России. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого доступна в Telegram-канале российского представительства.

«Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — сказал дипломат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии запрета на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие, сказав, что России есть, что снимать в ответ.

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(7)
  • LS
    Luka Senka
    31-го мая

    Слушаешь этого недоумка ,и задаешься вопросом,а насколько тупой народ в россии.

    1
    5
  • AK
    Anton Kvaskov
    Имя не указано
    30-го мая

    Ты такой же баран безрогийбкак и твои хохлы.....Киев за 72 часа,слова Милли.....

    26
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    Имя не указано
    30-го мая

    Россияне давят хохлов по всему фронту....А ты тут питаешь идиотские надежды на западников....Киев за три дня ???!!! Баран ты....

    14
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го мая

    Украина бежит с поля боя....Русские продвигаются дальше на запад... Браже ссыт кипятком....Европа гадит себе в штаны...Путин смеется.....

    23
    4
  • A
    Aleks
    30-го мая

    Россия только может выражать озабоченности и предупреждать тысча первым китайским предупреждением,ведь ясно,если знаешь тему,что все эти предупреждения рассчитаны на внутреннюю аудиторию России-остальные при власти ,что на Украинечто в Германии,что в Латвии,что в Польше,могут чувствовать себя в безопасности,ведь они служат одной и той же Секте и прекрасно договариваются между собой в геноциде народов,где мягко,а где и полнокровным убийством.

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