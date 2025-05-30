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ВСУ применили против захватчиков секретные дроны «Гоголь-М» 2 703

В мире
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
На кого Зеленский пошлет.

На кого Зеленский пошлет.

Для привлечения внимания разбрасываются взрывные устройства, имитирующие домашних питомцев.

Украина впервые применила носители дронов «Гоголь-М» для нанесения ударов по территории России, сообщает Forbes.

Отмечается, что данная новинка представляет собой многоразовый материнский беспилотник, который доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

По данным издания, дроны «Гоголь-М» являются развитием украинских беспилотников с автоматизированным наведением на цель при помощи искусственного интеллекта, что делает их рабочей версией автономной системы дальнего действия.

Система SmartPilot, установленная на беспилотниках, включает камеры, лидар и модули связи, которые помогают искусственному интеллекту управлять дроном, ориентироваться в пространстве, маневрировать и поражать цели.

Согласно описанию Forbes, в типичном сценарии материнский беспилотный летательный аппарат «Гоголь-М» с размахом крыла около шести метров доставляет в целевую зону два FPV-дрона с облегченной версией системы SmartPilot. После выполнения задания материнский беспилотник возвращается в тыл для дальнейшего использования.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что ВСУ сбрасывают с дронов СВУ, замаскированные под трупы животных.

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(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    Имя не указано
    31-го мая

    Что ушлёп на Delfi забанили,теперь тут дерьмом плюёшься,а не пора ли тебе доказать,что у тебя между ног не мешочек с мочой и отправиться родину освобождать?

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