Украина впервые применила носители дронов «Гоголь-М» для нанесения ударов по территории России, сообщает Forbes.

Отмечается, что данная новинка представляет собой многоразовый материнский беспилотник, который доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

По данным издания, дроны «Гоголь-М» являются развитием украинских беспилотников с автоматизированным наведением на цель при помощи искусственного интеллекта, что делает их рабочей версией автономной системы дальнего действия.

Система SmartPilot, установленная на беспилотниках, включает камеры, лидар и модули связи, которые помогают искусственному интеллекту управлять дроном, ориентироваться в пространстве, маневрировать и поражать цели.

Согласно описанию Forbes, в типичном сценарии материнский беспилотный летательный аппарат «Гоголь-М» с размахом крыла около шести метров доставляет в целевую зону два FPV-дрона с облегченной версией системы SmartPilot. После выполнения задания материнский беспилотник возвращается в тыл для дальнейшего использования.

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