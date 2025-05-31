Иноземцев: Трамп не тянет на глобального лидера

Российский экономист Владислав Иноземцев, проживающий в США, прокомментировал программную статью в New York Times:

"Ее авторы, если не вдаваться в детали, приходят к выводу, что Д.Трамп в своей картине мира считает США, Китай и Россию тремя доминирующими державами XXI века и полагает, что каждая из них имеет право претендовать на собственную зону влияния. Вполне вероятно, что одним из сходств данных стран является то, что каждый из их лидеров разделяет эту точку зрения и в той или иной мере имеет набросок подобных ареалов. Китай сформировал сложную сеть из программы «Пояса и пути»; узловых и радиальных цепочек поставок, зацикленных на китайских компаниях; и групп клиентских стран «глобального Юга». У России имеются ЕвразЭС; инструмент энергетической торговли; а также сеть формального и неформального военного влияния на соседей и многие государства того же «глобального Юга». США доминируют в НАТО; пока ещё задают тон в торговых играх в Северной Америке; а также обладают системой экстерриториального права, значение которой сегодня сложно переоценить. Однако не факт, что план может реализоваться".

"Покорять и удерживать контроль над странами и народами сегодня куда сложнее, чем тогда (а если не кривить душой, то и вообще невозможно). Эпоха такого контроля ушла в прошлое с полвека тому назад, когда США «обломали себе зубы» о Вьетнам, а СССР – об Афганистан (позднее Америка ещё потренировалась в Ираке, а Россия сейчас занимается тем же самым в Украине, но и там, и там успехи, я бы сказал, не слишком впечатляют). Китай, как ни странно, выступает в этой компании самым сдержанным игроком – и можно только пожелать ему им и оставаться. Современный мир, как мне кажется, сформировался на совсем других принципах – и прежде всего на признании за каждой страной права устраивать свою жизнь по своему разумению, и изменить это можно только силой.

Собственно, в этом мне и видится главная проблема трамповских мечт. Он хочет править западным полушарием, получить Гренландию в качестве протектората, Канаду как 51-й штат, а Панамский канал как концессию – но при этом постоянно повторяет, что не желает войн и стремится к миру. Это радикально отличает его от В.Путина (уже очевидно) и Си Цзиньпиня (пока латентно) и вряд ли оставляет шанс на лидерство в этой странной триаде. К тому же не приходится сомневаться, что её появление вызовет озабоченность и тревогу всего остального мира, который наверняка попытается сплотиться в нечто типа Движения неприсоединения – но на этот раз во главе с ЕС и с участием Латинской Америки, Индии, Японии, Турции и стран Персидского Залива.

В общем, если у Д.Трампа действительно есть план, то это, наверное, не так и плохо – всё-таки его мимикрия под каждый день меняющего свою точку зрения клоуна немного подзатянулась – но если этот план таков, каким он видится комментаторам из NYT, я бы не назвал шансы на его реализацию высокими..."