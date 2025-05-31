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Канадская армия управляется Карлом III, но хочет присоединиться к ЕС 0 262

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
В рамках миссий НАТО солдаты Страны Кленового Листа получили богатый опыт.

В рамках миссий НАТО солдаты Страны Кленового Листа получили богатый опыт.

С зависимостью от Америки Оттава пообещала покончить.

Канадский премьер-министр Марк Карни надеется на участие его страны в масштабной программе перевооружения Евросоюза "Готовность-2030". Таким образом Оттава хочет ослабить зависимость от США в сфере обороны.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что его страна сможет присоединиться к крупной европейской программе перевооружения "Готовность-2030" (Readiness 2030) уже к 1 июля. Выступая в эфире канадского телеканала CBC, Карни раскритиковал зависимость Оттавы от США в оборонной сфере. "75 центов из каждого доллара, потраченного на капитальные расходы в сфере обороны, уходят в США. Это неразумно", - сказал канадский премьер.

Переговоры с Европейским Союзом об участии в оборонной программе Канада ведет с тех пор, как Карни в марте текущего года занял пост главы правительства, отмечает CBC. План "Готовность-2030" предусматривает, что государства Евросоюза в течение следующих пяти лет потратят на оборону 1,25 триллионов долларов.

"Мы добиваемся большого прогресса, и ко Дню Канады (1 июля. - Ред.) хотели бы увидеть нечто конкретное", - сказал Карни.

Управляются Канадские вооружённые силы Советом вооружённых сил, которым руководит начальник штаба обороны. Главнокомандующим является правящий канадский монарх — король Карл III, которого представляет генерал-губернатор Канады. Это закреплено статьёй 15 Конституционного акта 1867 года, согласно которой королю принадлежит «главное командование сухопутной и морской милицией и всеми военными и морскими силами Канады», а также «Законом о милиции» 1904 года. Фактически же все законодательные акты по вопросам обороны и строительства вооружённых сил принимаются парламентом Канады, а административное и оперативное руководство войсками как в мирное, так и в военное время осуществляют премьер-министр, министр национальной обороны и начальник штаба обороны.

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