Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне

Дмитрий Песков заявил, что Путин готов провести переговоры с Зеленским и Трампом, но сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций. Так он прокомментировал заявление МИД Турции о том, что Реджеп Эрдоган готов принять у себя лидеров России, США и Украины.

"Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне",— заявил он.

Он также добавил, что проекты российского и украинского меморандумов о прекращении огня (которые будут обсуждаться на встрече делегаций в Стамбуле 2 июня) публиковаться не будут.