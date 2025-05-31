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Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар» 1 328

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»
ФОТО: Global Look Press

Пентагон заплатит более миллиарда долларов за разработку «Глобального удара».

Пентагон заплатит более миллиарда долларов компании Lockheed Martin Space за разработку оружия «Глобальный удар». Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Согласно опубликованным данным, компания будет выполнять работы по управлению программой, инженерной разработке, интеграции систем, оснащения для производства ракет, пусковых платформ и закупке материалов.

Отмечается, что работы будут выполняться в штатах Колорадо, Алабама, Калифорния, Флорида и других местах. Ожидается, что контракт будет завершен к августу 2028 года.

Ранее Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

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(1)
  • LS
    Luka Senka
    31-го мая

    Пока есть такая страна нелюдей Россия,всем приходится готовиться к войне а могли бы эти деньги пустить для улучшения жизни людей..Россия это мировое зло..

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