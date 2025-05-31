Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»

Пентагон заплатит более миллиарда долларов компании Lockheed Martin Space за разработку оружия «Глобальный удар». Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Согласно опубликованным данным, компания будет выполнять работы по управлению программой, инженерной разработке, интеграции систем, оснащения для производства ракет, пусковых платформ и закупке материалов.

Отмечается, что работы будут выполняться в штатах Колорадо, Алабама, Калифорния, Флорида и других местах. Ожидается, что контракт будет завершен к августу 2028 года.

Ранее Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».