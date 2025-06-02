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В железнодорожной катастрофе под Брянском погибла врач детского хосписа - ВВС 0 714

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
В железнодорожной катастрофе под Брянском погибла врач детского хосписа - ВВС

В пассажирском поезде, который 31 мая сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, погибли семь человек. Среди погибших — врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня и машинист поезда.

О смерти врача сообщила учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

«Виолетта — педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете», — написала Мониава про погибшую. Ей было 32 года.

31 мая в Брянской области автомобильный мост (по сообщениям, взорванный) рухнул на железнодорожные пути, когда там проезжал поезд, следовавший из Брянска в Москву. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт.

Семь человек погибли. Пострадали 105 человек, 64 из них находятся в больнице, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 2 июня.

В двух областях России у границы с Украиной подорваны два моста, погибли 7 человек. Что известно

По словам Мониавы, Виолетта Горыня ехала в поезде вместе с мужем и двумя детьми 7 лет и 5 месяцев. «Дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал», — написала Мониава. Российские СМИ сообщали, что младенец находится в тяжелом состоянии.

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#россия-украина #теракт
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