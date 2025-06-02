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Госминистр ФРГ назвал РФ неонационалистической диктатурой 2 443

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
Deutsche Welle
Госминистр ФРГ назвал РФ неонационалистической диктатурой

По словам Вольфрама Ваймера, госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ, науке и культуре сегодня не дают свободно развиваться во многих странах мира.

Могут ли культура и наука в наше время развиваться свободно? Государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) оценивает нынешнюю ситуацию в этих областях как угрожающую в значительном количестве государств мира.

Госминистр Ваймер уверен, что свободе науки и искусства угрожает "глобальная культурная война". "Мы наблюдаем этот феномен наиболее отчетливо, конечно, в таких неонационалистических диктатурах, как Китай и Россия", - отметил Вольфрам Ваймер, выступая перед кавалерами немецкого ордена "Pour le Mérite", уже много лет вручающегося не за военные заслуги, а за особые достижения в области науки и искусства.

По словам госминистра, с аналогичной угрозой мы сталкиваемся и на Западе, где также заметны националистические тенденции и стремление ограничить свободу. Это особенно явно проявляется в Америке, считает Ваймер. По его словам, диктатуры, конечно, нельзя поставить в один ряд с демократиями, однако в четырех крупнейших странах мира - Китае, России, Индии и США - можно наблюдать тенденции в обществе, направленные на ограничение свободы науки и культуры.

Ассоциация кавалеров ордена "Pour le Mérite" ("За заслуги в области науки и искусств") объединяет сегодня около 80 выдающихся личностей из Германии и других стран. Основан орден был в 19 веке прусским королем Фридрихом. Сегодня его покровителем является федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). В прошедшее воскресенье, 1 июня, в Берлине в рамках торжественного заседания приветствовали новых кавалеров ордена.

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#культура # германия #россия-евросоюз
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(2)
  • IP
    Ivans Pupkins
    2-го июня

    В числе неонационалистических диктатур немец забыл указать Латвию, видимо из-за её незначительности как по территории так и по населению. Но мал клоп да вонюч...

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  • A
    Aleks
    2-го июня

    Антсемит??!!Назвать еврейскую власть России в лице Путина -Шеломова и Мишустина -Йордана неонационалистической диктатурой-это сильно. Правда,забыл про такую же диктатуру на Украине,но это -другое)) Ждём протестов общественных еврейских организаций и ноту Израиля -евреев обижают...

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