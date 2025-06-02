Госминистр ФРГ назвал РФ неонационалистической диктатурой

По словам Вольфрама Ваймера, госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ, науке и культуре сегодня не дают свободно развиваться во многих странах мира.

Могут ли культура и наука в наше время развиваться свободно? Государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) оценивает нынешнюю ситуацию в этих областях как угрожающую в значительном количестве государств мира.

Госминистр Ваймер уверен, что свободе науки и искусства угрожает "глобальная культурная война". "Мы наблюдаем этот феномен наиболее отчетливо, конечно, в таких неонационалистических диктатурах, как Китай и Россия", - отметил Вольфрам Ваймер, выступая перед кавалерами немецкого ордена "Pour le Mérite", уже много лет вручающегося не за военные заслуги, а за особые достижения в области науки и искусства.

По словам госминистра, с аналогичной угрозой мы сталкиваемся и на Западе, где также заметны националистические тенденции и стремление ограничить свободу. Это особенно явно проявляется в Америке, считает Ваймер. По его словам, диктатуры, конечно, нельзя поставить в один ряд с демократиями, однако в четырех крупнейших странах мира - Китае, России, Индии и США - можно наблюдать тенденции в обществе, направленные на ограничение свободы науки и культуры.

Ассоциация кавалеров ордена "Pour le Mérite" ("За заслуги в области науки и искусств") объединяет сегодня около 80 выдающихся личностей из Германии и других стран. Основан орден был в 19 веке прусским королем Фридрихом. Сегодня его покровителем является федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). В прошедшее воскресенье, 1 июня, в Берлине в рамках торжественного заседания приветствовали новых кавалеров ордена.