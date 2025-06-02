Из космоса насчитали поражение 13 самолетов РФ после атаки ВСУ

OSINT-аналитики насчитали по спутниковым снимкам не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России. Украина утверждала, что в результате атаки беспилотников поражено более 40 самолетов.

После массированной атаки дронов, проведенной в рамках операции "Паутина" Службой безопасности Украины (СБУ), аналитики OSINT на утро понедельника, 2 июня, насчитали по спутниковым снимкам и видеоподтвреждениям не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России.

Георазведывательный аналитик Крис Биггерс опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области. На них зафиксированы попадания по четырем самолетам Ту-95 и четырем Ту-22М3.

Украинский ресурс "Око Гора ✙ Новости и аналитика" по опубликованным видео также подтвердил поражение пяти самолетов на авиабазе Оленья в Мурманской области: четырех Ту-95 и одного Ан-12. Таким образом, в целом на утро 2 июня подтверждено поражение 13 самолетов стратегической авиации России - восьми Ту-95, четырех Ту-22М3 и одного Ан-12.

Крупнейшая операция против российских авиабаз

Накануне Украина провела крупнейшую за время войны операцию против российских авиабаз в глубоком тылу - по данным украинских СМИ, операция "Паутина" готовилась полтора года и была нацелена на стратегическую авиацию, бившую ракетами по украинским городам.

Всего, по данным украинской стороны, было использовано 117 дронов. Атаки были направлены против пяти авиабаз стратегической авиации России, но успешные попадания пока подтверждены лишь по двум - Белой и Оленьей.

В СБУ утверждают, что поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, независимых подтверждений этой оценке нет.