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Из космоса насчитали поражение 13 самолетов РФ после атаки ВСУ 6 1344

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
Deutsche Welle
Из космоса насчитали поражение 13 самолетов РФ после атаки ВСУ

OSINT-аналитики насчитали по спутниковым снимкам не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России. Украина утверждала, что в результате атаки беспилотников поражено более 40 самолетов.

После массированной атаки дронов, проведенной в рамках операции "Паутина" Службой безопасности Украины (СБУ), аналитики OSINT на утро понедельника, 2 июня, насчитали по спутниковым снимкам и видеоподтвреждениям не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России.

Георазведывательный аналитик Крис Биггерс опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области. На них зафиксированы попадания по четырем самолетам Ту-95 и четырем Ту-22М3.

Украинский ресурс "Око Гора ✙ Новости и аналитика" по опубликованным видео также подтвердил поражение пяти самолетов на авиабазе Оленья в Мурманской области: четырех Ту-95 и одного Ан-12. Таким образом, в целом на утро 2 июня подтверждено поражение 13 самолетов стратегической авиации России - восьми Ту-95, четырех Ту-22М3 и одного Ан-12.

Крупнейшая операция против российских авиабаз

Накануне Украина провела крупнейшую за время войны операцию против российских авиабаз в глубоком тылу - по данным украинских СМИ, операция "Паутина" готовилась полтора года и была нацелена на стратегическую авиацию, бившую ракетами по украинским городам.

Всего, по данным украинской стороны, было использовано 117 дронов. Атаки были направлены против пяти авиабаз стратегической авиации России, но успешные попадания пока подтверждены лишь по двум - Белой и Оленьей.

В СБУ утверждают, что поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, независимых подтверждений этой оценке нет.

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#россия-украина #обстрелы
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(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июня

    Putin on Ukraine: "They have prepared their own end" (By Attacking Strategic Bombers)
    halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/putin-on-ukraine-they-have-prepared-their-own-end-by-attacking-strategic-bombers

    5
    1
  • 2-го июня

    А что-то было ?

    1
    2
  • F
    FOXBAT
    2-го июня

    Возникает вопрос - откуда у украины спутниковые снимки ?

    27
    1
  • MiU
    Made in USSR
    FOXBAT
    2-го июня

    А они считали по картам! В лучшем случае - по таро. Но скорее всего - по игральным.

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    FOXBAT
    2-го июня

    Как откуда?! Вчерась на орбиту украинский спутник вывели. При запуске треснула рогатка и 5000 членов ВСУ получили грыжу. Мозги ВСУ не пострадали по причине их отсутствия.

    6
    3
  • З
    Злой
    FOXBAT
    3-го июня

    Ну так понятно кто воюет

    4
    0
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