Ринкевич: увеличение расходов стран НАТО на оборону нужно не только для развития военного потенциала

Увеличение расходов стран НАТО на оборону нужно не только для развития современных военных возможностей, но и для того, чтобы заполнить те недостачи, которые образовались за минувшие 30 лет с момента окончания холодной войны, заявил агентству ЛЕТА президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в понедельник в Вильнюсе принял участие в саммите стран Восточного фланга НАТО, или так называемой "Бухарестской девятки" (B9), и стран Скандинавии

Он подчеркнул, что до саммита НАТО в Гааге остается еще три недели, а это в международной политике является достаточным периодом для того, чтобы что-то еще могло произойти, но в фокусе дискуссии, которая состоялась в понедельник в Вильнюсе, как и подготовительной дискуссии, которая на этой неделе пройдет между министрами обороны стран НАТО, - увеличение расходов на оборону и наращивание военного потенциала, и эти вопросы станут одними из центральных в Гааге.

"Всем казалось, что такие вооруженные силы, запасы боеприпасов и количество экипировки, которые были во время холодной войны и к окончанию холодной войны, не понадобятся. Поэтому актуален вопрос, как выделить на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), как достичь этой цели. Кроме того, необходимо определить, что следует понимать под расходами на оборону", - сказал президент.

Он рассказал, что речь идет о 5% ВВП, из которых на военные нужды следовало бы выделить 3,5%, а на нужды, связанные с обороной, например, гражданскую оборону, поддержку Украины, вложения в гибридную устойчивость можно выделить 1,5 ВВП. Президент отметил, что это важный аспект, связанный с развитием альянса. По мнению Ринкевича, учитывая то, что у стран НАТО довольно разные мнения, на саммите еще предстоит дискуссия по этому вопросу.

Отвечая на вопрос, связывать ли поддержку Украины с НАТО как альянсом в целом или же со странами НАТО, президент подчеркнул, что в каком-то смысле речь идет и о том, и о другом. Есть общая политика и позиция НАТО, и их страны-участницы реализуют вместе как альянс, и есть отдельные страны-члены НАТО и поддержка ими Украины в соответствии со своими способностями. Ринкевич добавил, что Латвия в этом году в своем пакете поддержки обязалась поставить Украине 42 бронемашины "Patria", вместе со странами Скандинавии и другими странами Балтии обеспечив экипировку одной украинской бригады, что же касается крупных стран, то их возможности поддержки шире и они соответствующим образом поддерживают Украину.

Генсек НАТО в понедельник подчеркнул в Вильнюсе, что все страны альянса договорились об участии Украины в альянсе. На просьбу прокомментировать это президент Латвии пояснил, что с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны альянса постоянно подтверждали, что Украина и Грузия, также упомянутая в декларации саммита в Бухаресте, станут членами НАТО. Ринкевич отметил, что это сейчас прописано почти во всех декларациях саммита НАТО с 2008 года. По мнению президента, большой вопрос в том, когда и как Украина станет членом альянса, но надо учитывать, что страны-участницы имеют по этому поводу разные мнения, что тоже не секрет.

"Количество государств-участников из года в год варьируется. На мой взгляд, это тоже вопрос, по которому пройдет дискуссия. Однако ни в одном из этих постановлений не прописаны конкретные даты и года, поэтому я не вижу противоречий", - сказал президент.

Он отметил, что и в понедельник на саммите НАТО генсек в рамках дискуссии подтвердил публичные заявления и что никто не ставит под сомнение эти решения. При этом, по словам Ринкевича, часть стран-участниц альянса выступает за вступление Украины в НАТО сразу после окончания военных действий. Также не особо изменилось и мнение других стран-участниц о каком-либо немедленном членстве Украины в НАТО.

"Увидим ли мы через три недели конкретный срок или какую-то модальность - дело согласия всех стран НАТО. Я же сейчас согласия по этому вопросу не вижу. Что касается позиции Латвии, то она остается неизменной с 2008 года. Мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО, мы хотели бы, чтобы это произошло максимально быстро, потому что мы понимаем, что это во многом вопрос безопасности всей Европы. Мы также видим, что консенсус нужен, но его сейчас нет", - сказал президент.