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В Литву прибыл президент Украины Владимир Зеленский 0 416

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
В Литву прибыл президент Украины Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву в понедельник.

Государственный самолет с украинским лидером совершил посадку в Вильнюсском аэропорту около 10.38, сообщил находящийся на месте фотограф BNS.

Как сообщает агентство BNS, он примет участие в саммите Бухарестской девятки и Северных стран в Вильнюсе.

Встреча организована странами региона с целью сближения позиций перед саммитом НАТО в Гааге, и на ней планируется обсудить с украинским лидером дальнейшую поддержку воюющей страны.

Это уже четвертый визит Зеленского в Литву с начала войны в Украине. Всего это его шестой визит в страну. В последний раз он посещал Литву в апреле прошлого года, приняв участие в саммите «Трех морей».

Киев называет Вильнюс одним из своих крупнейших сторонников в продолжающемся более трех лет противостоянии Украины вторжению России.

Литва активно выступает за членство Украины в Евросоюзе, а также в НАТО. По размеру экономики Литва входит в число стран, оказывающих наибольшую военную помощь Украине.

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