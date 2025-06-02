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В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной 1 296

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
Deutsche Welle
В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле принесут "конкретные результаты", которые приблизят мир.

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом о возможности завершить войну в Украине начался в Стамбуле, сообщило Минобороны Украины в понедельник, 2 июня. Встречу открыл министр иностранных дел Турции, выступающей в качестве посредника, Хакан Фидан.

Он заявил, что "рад" тому, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в данный момент проходит в Стамбуле. При этом Фидан выразил надежду, что данные обсуждения принесут "конкретные результаты", которые "приблизят нас (мировое сообщество. - Ред.) на шаг к миру".

Накануне, 1 июня, госсекретарь США Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как передала позже пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, в ходе этой беседы Рубио "повторил призыв президента США Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира".

Второй раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле

В тот же день, 1 июня, как Россия, так и Украина сообщили, что направили в Стамбул делегации для переговоров. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Во главе делегации России снова будет помощник президента РФ Владимира Путина - Владимир Мединский, вопреки просьбе президента США Дональда Трампа заменить его во втором раунде.

Спецпосланник президента США Кит Келлог 29 мая в интервью телеканалу ABC News указал, что со стороны Европы ожидается прибытие советников по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.

Первый раунд прямых переговоров прошел 16 мая также в Стамбуле. Однако на встрече не было достигнуто никакого прогресса в направлении прекращения огня. Единственным достижением первой за три года встречи стал обмен пленными, который к настоящему моменту уже состоялся

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#россия-украина #мирные переговоры #стамбул
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(1)
  • З
    Злой
    2-го июня

    Бесполезная трата времени, нет ни одной общей позиции, цели полностью противоположны , примирение невозможно пока кто-то не выкинет белый флаг.

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