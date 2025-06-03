Конфеты Haribo отозваны и в Бельгии: в них обнаружен каннабис

Упаковки шипучей колы изъяты из продажи в Нидерландах: в результате выборочных исследований выяснилось, что в трёх из них содержится каннабис.

Производитель конфет Haribo отозвал свои 1-килограммовые пакеты Happy Cola Fizz в Бельгии после того, как в некоторых из них были обнаружены следы каннабиса. Это подтвердило в понедельник бельгийское агентство по продовольствию FAVV-AFSCA.

В совместном пресс-релизе с ним компания Haribo отметила, что употребление этих конфет может привести к жалобам на здоровье, например, головокружению.

Отзыв касается больших пакетов Happy Cola Fizz с производственным кодом L341-4002307906 - той же партии, которая ранее была отозвана в Нидерландах.

"Компания Haribo провела отзыв в Бельгии в качестве меры предосторожности", - сообщила Euronews представитель бельгийского продовольственного агентства Лисбет Ван де Ворде.

Она отметила, что пока в Бельгии не поступало сообщений о том, что люди заболели после употребления этих сладостей.

"Мы открыли горячую линию для потребителей, и пока не получали никаких сообщений о проблемах в Бельгии", - сказала Ван де Ворде.

Людям настоятельно рекомендуется не есть отозванные сладости. В случае употребления рекомендуется немедленно обратиться к терапевту.

Заболели от сладостей?

Килограммовые пакеты с конфетами уже были изъяты из продажи в Нидерландах после того, как несколько человек, включая взрослых и детей, сообщили о плохом самочувствии после употребления этих сладостей.

Анализ проб показал, что в продукте присутствует каннабис. Сейчас голландские власти выясняют, как конфеты оказались заражены наркотиком.

Пока что в Нидерландах речь идет только о трёх упаковках. Тем не менее, Haribo отзывает все запасы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

"Расследование властей касается ограниченного числа сообщений и одного конкретного продукта на востоке Нидерландов", - заявил Патрик Такс, глава маркетингового отдела Haribo в Нидерландах и Бельгии, в интервью бельгийским СМИ.

Отзыв касается только 1-килограммовых пакетиков Happy Cola Fizz от Haribo со сроком годности до января 2026 года и производственным кодом L341-4002307906.

Неясно, в каких бельгийских магазинах продавались эти большие упаковки. Ван де Ворде добавил, что это единственный продукт, по которому агентство получило информацию, то есть никакие другие продукты в настоящее время не считаются опасными.

Вместо того чтобы возвращать продукт в магазин, где он был куплен, потребителей просят отправить его в головной офис бельгийской компании. Пострадавшие потребители должны сообщить свои данные и номер банковского счета, чтобы получить возмещение.