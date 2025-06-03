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На GPS надежд мало: армия Финляндии учится воевать с компасами и бумажными картами 0 578

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
На GPS надежд мало: армия Финляндии учится воевать с компасами и бумажными картами
ФОТО: Unsplash.com

Финские солдаты переходят на «старую школу» с бумажными картами и компасом, чтобы быть готовыми к проблемам с GPS, пишет Business Insider.

По словам полковника армии Финляндии Матти Хонко, солдат обучают использованию традиционных навигационных инструментов. По его словам, это один из уроков, извлеченных из конфликта на Украине, в ходе которого стало понятно, что GPS уязвим для помех.

«Я думаю, все осознали тот факт, что GPS можно обмануть, и на него нельзя полагаться», – отметил Хонко.

В то же время он подчеркнул, что Финляндия не отказывается от GPS, но солдат учат не полагаться на него полностью и перепроверять данные.

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#финляндия # армия
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