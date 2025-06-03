Переговоры Украины и России в Стамбуле длились чуть больше часа. И что?

В Стамбуле в понедельник 2 июня прошёл новый раунд переговоров между делегациями Украины и России об условиях завершения вооружённого конфликта в Украине.

Встреча делегаций началась около 14.40 по московскому времени, с задержкой более чем на полтора часа. Около 16.00 по Москве было объявлено о завершении переговоров. Таким образом, они продолжались менее полутора часов.

Турецкие СМИ цитируют представителя МИД страны, который сказал, что встреча прошла "не негативно".

Возвращение детей и обмен пленными

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе встречи украинская делегация передала российской список имен сотен украинских детей, вывезенных из Украины или удерживаемых на подконтрольных России территориях, возвращения которых требует Киев. Возвращение детей, подчеркнул Ермак, это "первая проверка искренности намерений" России.

Как сообщил журналист издания Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский так отреагировал на переданный украинцами список детей, вывезенных в Россию: "Не устраивайте представления для сердобольных бездетных европейских старушек".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия и Украина через турецкую сторону обменялись документами, в которых изложено их видение завершения войны. Обсуждалась также подготовка ещё одного обмена пленными и удерживаемыми гражданскими лицами. По итогам предыдущей встречи в Стамбуле был осуществлён обмен "1000 на 1000".

Встречу делегаций Украины и России открыл глава МИД Турции, выступающей в качестве посредника, Хакан Фидан. Само общение делегаций проходило за закрытыми дверями. По словам Фидана, стороны должны были обсудить обмен пленными, условия прекращение огня, а также встречу президентов двух стран.

Главы делегаций - те же

Состав российской делегации по сравнению с первым раундом переговоров, который прошёл 16 мая в Стамбуле, не изменился. Её возглавил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Главой украинской делегации вновь был назначен министр обороны Рустем Умеров. В составе обеих делегаций были дипломаты, военные и представители спецслужб. Член украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица перед переговорами встретился с представителями ЕС и Великобритании.

Обмен проектами меморандума

Перед началом переговоров сообщалось, что обе делегации представят на встрече подготовленные ими проекты так называемых меморандумов - документов о принципах мирных переговоров и возможных условиях прекращения огня.

Reuters ознакомилось с полным текстом мирных предложений Украины

Агентство Reuters в воскресенье опубликовало полный текст мирных предложений Украины, который киевская делегация планировала представить на переговорах с Россией в Стамбуле. Как говорится в публикации, документ, с которым ознакомились журналисты, включает в себя пять параграфов.

В первом параграфе перечисляются принципы ведения переговоров. В частности, говорится о полном и безоговорочном прекращении огня в воздухе, на суше и на море как минимум на 30 дней. Предлагается, чтобы мониторинг за соблюдением перемирия велся под руководством США при участии третьих стран.

Кроме предложения обмена пленными в формате "всех на всех", документ предлагает обсуждать территориальные вопросы только после полного прекращения огня. При этом указывается, что международное сообщество не признаёт российскую юрисдикцию над утраченными с февраля 2014 года территориями Украины. Встреча лидеров двух стран называется условием для согласования ключевых пунктов окончательного мирного соглашения.

Москва проект своих предложений до переговоров не разглашала. МИД России упоминал перед Стамбульской встречей требование Москвы нейтрального и внеблокового статуса для Украины, а также отмену действующих в Украине законов, касающихся использования русского языка. Россия продолжает настаивать на признании своего контроля над аннексированным Крымом и Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, и требует вывода украинских войск из этих регионов.

После переговоров Россия подтвердила среди прочих эти требования. Текст российского меморандума уже после окончания встречи опубликовало агентство ТАСС.

Боевые действия продолжаются

Россия и Украина не вступали в прямые переговоры более трёх лет, в течение которых идёт война - после провала переговоров, состоявшихся вскоре после российского вторжения в феврале 2022 года. Возобновление переговоров стало возможным в том числе из-за активных посреднических действий администрации президента США Дональда Трампа. Россия, однако, отказывается от предложенного США и поддержанного Украиной прекращения огня без предварительных условий.