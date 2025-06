Главнокомандующим НАТО в Европе станет генерал ВВС США

В НАТО сменится главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе. На эту ключевую должность утвержден генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич. Его кандидатуру одобрил комитет государств-членов альянса, сообщила пресс-служба НАТО вечером в четверг, 5 июня. Ранее в тот же день кандидатуру Гринкевича выдвинул президент США Дональд Трамп.

Гринкевич сменит нынешнего командующего генерала Кристофера Каволи. Ожидается, что официальная передача полномочий произойдет еще летом.

Новый глава объединенных сил НАТО в Европе имеет значительный военный опыт. Он занимал должность директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов США, а до этого командовал воздушными силами объединенных войск. Кроме того, он служил летным инструктором, офицером по вооружению и испытателем истребителей F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

Должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) считается второй по значению в структуре альянса после генерального секретаря. Обладатель этого поста отвечает за руководство военными операциями и планирование миссий. Он имеет полномочия запрашивать у государств-членов альянса необходимые силы для выполнения задач, утвержденных на политическом уровне.

