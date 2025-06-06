Baltijas balss logotype

Главнокомандующим НАТО в Европе станет генерал ВВС США 0 470

В мире
Дата публикации: 06.06.2025
Deutsche Welle
Главнокомандующим НАТО в Европе станет генерал ВВС США
ФОТО: пресс-фото

В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе. На вторую по рангу должность в альянсе президент США Трамп номинировал генерала ВВС США Алексус Гринкевича, пишет DW.

В НАТО сменится главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе. На эту ключевую должность утвержден генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич. Его кандидатуру одобрил комитет государств-членов альянса, сообщила пресс-служба НАТО вечером в четверг, 5 июня. Ранее в тот же день кандидатуру Гринкевича выдвинул президент США Дональд Трамп.

Гринкевич сменит нынешнего командующего генерала Кристофера Каволи. Ожидается, что официальная передача полномочий произойдет еще летом.

Генерал с большим опытом

Новый глава объединенных сил НАТО в Европе имеет значительный военный опыт. Он занимал должность директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов США, а до этого командовал воздушными силами объединенных войск. Кроме того, он служил летным инструктором, офицером по вооружению и испытателем истребителей F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

Должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) считается второй по значению в структуре альянса после генерального секретаря. Обладатель этого поста отвечает за руководство военными операциями и планирование миссий. Он имеет полномочия запрашивать у государств-членов альянса необходимые силы для выполнения задач, утвержденных на политическом уровне.

Читайте нас также:
#нато
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 208
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 216
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 178
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 330

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 11
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 23
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 35
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 35
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 27
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 43
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 11
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 23
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео