«Жестоким и беспощадным»: каким будет ответ Москвы на операцию СБУ «Паутина»?

Российские бомбардировки украинских городов участились после того, как Киев "унизил" Кремль неожиданной атакой беспилотников на военные аэродромы в глубине России. Эскалация боевых действий ослабила надежды на перемирие в продолжающейся более 3 лет войне.

Вместе с тем США, по данным агентства Reuters, считают, что угроза возмездия президента России Владимира Путина Украине за операцию "Паутина" еще не была полностью реализована и, скорее всего, будет значительным многосторонним ударом. Агентство приводит мнения неназванных американских чиновников.

Один из них отмечает, что "сроки полного российского ответа неясны и что он ожидается в течение нескольких дней". Другой считает, что ответ "вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники".

Также Reuters приводит предположения двух западных дипломатических источников. Один из них полагает, "что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал".

Другой высокопоставленный западный дипломат предсказывает "дальнейшее разрушительное нападение Москвы", которое "будет огромным, жестоким и беспощадным".

Поврежденные самолеты на авиабазе "Белая" в Иркутской области после удара украинских беспилотников Поврежденные самолеты на авиабазе "Белая" в Иркутской области после удара украинских беспилотниковMaxar Technologies via AP, File Агентство также цитирует эксперта по России в Фонде Карнеги Майкла Кофмана, по мнению которого "Москва может попытаться наказать СБУ" за ее роль в операции "Паутина" и использовать для атаки баллистические ракеты средней дальности или нацелиться на украинские оборонные производственные центры.

Вместе с тем эксперт считает, что "возможности России для существенного усиления ответного удара могут быть ограничены".