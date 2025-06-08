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«Жестоким и беспощадным»: каким будет ответ Москвы на операцию СБУ «Паутина»? 2 769

В мире
Дата публикации: 08.06.2025
Euronews
«Жестоким и беспощадным»: каким будет ответ Москвы на операцию СБУ «Паутина»?
ФОТО: Thought Co

Российские бомбардировки украинских городов участились после того, как Киев "унизил" Кремль неожиданной атакой беспилотников на военные аэродромы в глубине России. Эскалация боевых действий ослабила надежды на перемирие в продолжающейся более 3 лет войне.

Вместе с тем США, по данным агентства Reuters, считают, что угроза возмездия президента России Владимира Путина Украине за операцию "Паутина" еще не была полностью реализована и, скорее всего, будет значительным многосторонним ударом. Агентство приводит мнения неназванных американских чиновников.

Один из них отмечает, что "сроки полного российского ответа неясны и что он ожидается в течение нескольких дней". Другой считает, что ответ "вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники".

Также Reuters приводит предположения двух западных дипломатических источников. Один из них полагает, "что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал".

Другой высокопоставленный западный дипломат предсказывает "дальнейшее разрушительное нападение Москвы", которое "будет огромным, жестоким и беспощадным".

Поврежденные самолеты на авиабазе "Белая" в Иркутской области после удара украинских беспилотников Поврежденные самолеты на авиабазе "Белая" в Иркутской области после удара украинских беспилотниковMaxar Technologies via AP, File Агентство также цитирует эксперта по России в Фонде Карнеги Майкла Кофмана, по мнению которого "Москва может попытаться наказать СБУ" за ее роль в операции "Паутина" и использовать для атаки баллистические ракеты средней дальности или нацелиться на украинские оборонные производственные центры.

Вместе с тем эксперт считает, что "возможности России для существенного усиления ответного удара могут быть ограничены".

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#война на украине
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(2)
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    Aleks
    8-го июня

    Да не будет никакого серьезного ответа,чтобы не портить переговорный процесс. Путин слился и даже слова не сказал об уничтожении нескольких самолётов триады РФ. Да уже давно понятно,кто кого демилитиризирует.Российская власть руками украинцев по обоюдному договорняку сокращения славян и белого населения,которое хуже всего поддается дрессировке.Так говорил Шнеерсон,которому Путиным открыт Музей в Москве.

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  • AE
    Al Ekses
    8-го июня

    Ещё одно подтверждение того, что с Россией воюет не Украина, а Коллективный Запад, ибо нападение было на стратегическую авиацию, которая страшна не Киеву, а западным ядерным державам. Ясно чей заказ и кто есть кто.

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