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Израильские силы задержали яхту Греты Тунберг и арестовали активистов 1 527

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Израильские силы задержали яхту Греты Тунберг и арестовали активистов
ФОТО: twitter

Израильские силы рано утром в понедельник остановили направлявшуюся в сектор Газа так называемую гуманитарную яхту и задержали находившихся на борту 12 левых радикалов, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, пишет LETA со ссылкой на AP.

Министерство иностранных дел Израиля назвало эту акцию пиар-мероприятием, заявив, что "яхта с селфи-знаменитостями" была перенаправлена к израильскому побережью.

Ведомство сообщило, что пассажиры будут возвращены в свои страны проживания, а гуманитарная помощь будет доставлена в Газу установленными каналами. Позднее министерство распространило кадры, на которых видно, как израильские военные раздают активистам, облачённым в оранжевые спасательные жилеты, бутерброды и воду.

"Пока Грета и другие пытались устроить медийную провокацию с единственной целью привлечь внимание общественности, при этом доставив менее чем одну грузовую машину гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, а Фонд гуманитарной помощи Газы распределил около 11 миллионов порций еды напрямую среди гражданского населения Газы", — говорится в заявлении министерства.

Яхта "Madleen", принадлежащая так называемой коалиции "Флотилия свободы", покинула Италию 1 июня. Активисты заявили, что целью плавания является прорыв морской блокады сектора Газа, организованной Израилем, и доставка гуманитарной помощи на территорию, контролируемую "Хамас".

На борту яхты также находилась депутат Европейского парламента Рима Хассан — член французской левой радикальной партии "Непокорённая Франция" (LFI), ранее привлекавшая внимание скандальными высказываниями о Ближнем Востоке.

В феврале она планировала посетить оккупированные Израилем палестинские территории в составе делегации Европейского парламента, однако Израиль не разрешил ей въезд.

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#грета тунберг
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(1)
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    Aleks
    9-го июня

    Так обещали ж потопить Грету,находящуюся под патронажем Рокфеллеров... А что так?Чего ж не потопили,а даже раздавали бутерброды?😀

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