США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые предназначались для Украины, заявил Зеленский. Он призвал Трампа быть примером для других стран и напомнил, что Киев поддерживает предложения Вашингтона о мире, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, необходимых Киеву. Речь идет о поставках, которые ранее были согласованы с предшественником президента США Дональда Трампа Джо Байденом, указал украинский лидер в интервью телеканалу ABC News, опубликованном в воскресенье, 8 июня.

По словам Зеленского, снаряды были недорогими, но с "особой технологией", которая позволяла применять их для борьбы с дронами-камикадзе Shahed. "Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток", - рассказал глава украинского государства.

Несколькими днями ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон передал негласное уведомление Конгрессу США, согласно которому специальные детонаторы для ракет, используемые Украиной в борьбе с ударными БПЛА, будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке. Издание объясняло это дефицитом вооружения в США и подготовкой Вашингтона к возможной новой эскалации конфликта в регионе.

Администрация Трампа официально не комментировала эти сообщения.

Зеленский призвал Трампа стать "лидером свободного мира"

Свои отношения с Дональдом Трампом Зеленский охарактеризовал как "нормальные профессиональные" - по его словам, о какой-то иной характеристике говорить не приходится, так как лидеры двух стран "мало общаются". При этом, как отметил президент Украины, его 15-минутная встреча с Трампом тет-а-тет в Ватикане 26 апреля "дала больше, чем встреча в Овальном кабинете". Речь идет о ссоре, произошедшей в конце февраля между Зеленским, президентом США и его заместителем Джей Ди Вэнсом.

В том же интервью украинский лидер вновь призвал Трампа ужесточить санкции против России. Зеленский указал, что Киев ранее неоднократно следовал требованиям администрации США, согласившись на прекращение огня без предварительных условий в марте и на переговоры с Москвой в Стамбуле в мае. Москва же при этом так и не согласилась на безусловное прекращение боевых действий. По словам Зеленского, европейские лидеры смотрят на Трампа как на "лидера свободного мира", понимая, что "Европа не такая сильная, как Америка".

Reuters: РФ может готовить новый удар по Украине в отместку за "Паутину"

В Соединенных Штатах полагают, что Москва в ближайшее время может попытаться еще раз нанести "сильный многосторонний удар" по Украине, обосновав это ответом на атаку на военные самолеты РФ в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина", сообщило 8 июня агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным одного из источников агентства, такой удар может произойти "в течение нескольких дней" и будет "ассиметричным". Другой собеседник Reuters считает, что речь, скорее всего, пойдет о комбинированной атаке с участием ракет и беспилотников. Под удар могут попасть "значимые украинские объекты" - такие как правительственные здания в Киеве.

С момента проведения операции "Паутина" 1 июня Россия нанесла уже несколько массированных атак по городам Украины - происходящее мало отличается от практически ежедневных атак РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Однако 6 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе со СМИ, что прошедшая в ночь перед этим массированная атака на Киев является непосредственным ответом РФ на операцию "Паутина".

При этом Трамп заявил, что, проведя операцию, Украина "дала Путину повод" совершать подобные атаки. "Они дали Путину повод взять и разбомбить их к чертям. Вот что мне не понравилось," - прокомментировал президент США очередную атаку РФ на Киев. Он также выразил надежду, что война в Украине не перерастет в ядерную.