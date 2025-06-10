Два Владимира и Украина: Зеленский готов обсуждать территории только с Путиным

"Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим. Но мы уже сказали: де-юре мы не будем признавать оккупированные территории российскими", - сказал президент в интервью изданию Válasz Online.

При этом он добавил, что если Украина получит "надлежащие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, то у нас будет время принять решение по территориальным вопросам".

"Дипломатическим путем, а не с помощью оружия. И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь", - сказал Зеленский.