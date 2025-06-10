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Два Владимира и Украина: Зеленский готов обсуждать территории только с Путиным 3 746

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Два Владимира и Украина: Зеленский готов обсуждать территории только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий может только лично с Владимиром Путиным.

"Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим. Но мы уже сказали: де-юре мы не будем признавать оккупированные территории российскими", - сказал президент в интервью изданию Válasz Online.

При этом он добавил, что если Украина получит "надлежащие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, то у нас будет время принять решение по территориальным вопросам".

"Дипломатическим путем, а не с помощью оружия. И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь", - сказал Зеленский.

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#путин #зеленский
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(3)
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Вообще то Путин говорил,что террористов надо мочить в сортире,а так как власть Украины террористами не признана,а вектор поменялся и террористы теперь являются друзьями властей России-Талибан и джихадисты Сирии,то и Зеленский энд Ко не террористы,а партнёры.

    1
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  • Мп
    Мимо проходил
    10-го июня

    Путин уже сказал, что не разговаривает с международными террористами.

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    1
  • Д
    Дед
    10-го июня

    То есть красные линии двигаются- от полного отрицания, до уже поговорим с Путиным. Думаю, со временем, и Лаврова будет слишком много.

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