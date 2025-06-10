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Израиль депортирует Грету Тунберг, пытавшуюся на яхте добраться до сектора Газа 0 436

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Израиль депортирует Грету Тунберг, пытавшуюся на яхте добраться до сектора Газа
ФОТО: twitter

Израиль депортирует шведскую экоактивистку Грету Тунберг и других активистов, которые пытались на яхте попасть в сектор Газа, сообщило во вторник утром Министерство иностранных дел Израиля, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Министерство сообщило, что задержанные пассажиры яхты прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона, чтобы покинуть Израиль и вернуться в свои страны.

Ожидается, что они покинут страну в ближайшие часы, заявило министерство.

"Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, будут доставлены в судебные органы в соответствии с израильским законодательством, где будет получено разрешение на их депортацию", – отметили в министерстве.

Также сообщается, что в аэропорту активистов встретили консулы стран, гражданами которых они являются.

Израильские силы рано утром в понедельник остановили так называемую гуманитарную яхту, направлявшуюся в сектор Газа, и задержали находившихся на борту 12 левых радикалов, в том числе Тунберг.

На яхте находились граждане Бразилии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции и Турции.

Министерство иностранных дел Израиля назвало рейс пиар-акцией, заявив, что "яхта селфи-знаменитостей" была направлена к израильскому побережью.

Вечером в понедельник яхта и её пассажиры были доставлены в израильский порт Ашдод.

Яхта "Madleen", принадлежащая так называемой коалиции "Флотилия свободы", отправилась из Италии 1 июня. Активисты утверждали, что цель миссии — прорвать морскую блокаду сектора Газа, установленную Израилем, и доставить гуманитарную помощь на территорию, контролируемую "Хамас".

На борту яхты также находилась депутат Европейского парламента Рима Хассан, член французской левой радикальной партии "Непокорённая Франция" (LFI), ранее прославившаяся скандальными заявлениями по Ближнему Востоку.

Она планировала в феврале посетить оккупированные Израилем палестинские территории в составе делегации Европарламента, однако Израиль отказал ей во въезде.

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#израиль #грета тунберг
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