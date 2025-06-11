Медведи стали чаще появляться в Литве - в стране восстанавливается их популяция

За первые пять месяцев 2025 года литовские пограничники чаще наблюдали бурых медведей, чем за аналогичный период прошлого года, и эксперты связывают это с установкой широкомасштабной системы наблюдения и постоянным воcстановлением популяции этих животных.

Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пограничники недавно видели бурых медведей в районе Варенском, Швенчёнском и Вильнюсском районах или вблизи них.

На этой неделе пограничники Капчяместской заставы зафиксировали медведя, который плыл из Беларуси в Литву по реке Нямунас. В последнюю неделю мая было замечено, как медведь шел из Беларуси в Литву в заповеднике Чепкеляй, а один раз животное двигалось из Литвы, оно приблизилось к физическому заграждению в Шальчининкском районе и повернуло обратно в глубь страны.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что в этом году медведи были зафиксированы на белорусской границе не менее пяти раз, в основном в мае.

В прошлом году пограничники зафиксировали за пять месяцев два таких случая, но подчеркивают, что их могло быть больше.

СОГГЛ официально не ведет статистику по замеченным медведям, но делится информацией о миграции животных, поскольку это представляет интерес для общественности.

«Очень сложно говорить о точности, поскольку появление медведя — это не появление нелегального мигранта, который включается в статистику, регистрируется и документируется. (...) Это интересно, сейчас в публичном пространстве много говорят об этих медведях», — сказал Мишутис.

Согласно неофициальной карте по медведям Литовской ассоциации охотников и рыболовов, в этом году медведей в Литве снимали на видео 17 раз, а также фиксировали их следы или экскременты. В прошлом году медведи или их следы были зафиксированы 19 раз.

Заведующий Лабораторией экологии млекопитающих Государственного центра исследований природы Линас Бальчяускас связывает частые появления медведей, с одной стороны, с восстановлением небольшой популяции медведей, постоянно проживающих в Литве.

«В итоге медведи наконец-то вернулись в Литву. На данный момент никто не может сказать точно, сколько их, но их от пяти до десяти. Теперь можно сказать, что это постоянная популяция», — рассказал ученый BNS.

По его словам, условия для проживания в Литве вполне подходящие.

Изучающий крупных хищников биолог и руководитель неправительственного Центра защиты экосистем Пятрас Адейкис рассказал BNS о трех возможных причинах того, почему в последнее время медведей чаще можно увидеть на границе с Беларусью.

«Возможностей посмотреть стало больше: охотники установили камеры наблюдения за животными, практически на каждой кормушке они есть, камеры установлены на границе. Раньше их было не так много, и пограничники следили только за актуальными участками», — отметил Адейкис.

Другая возможная причина — установка физического барьера, который нарушает пути миграции медведей.

Он добавил, что маркировка и мониторинг медведей должны быть приоритетом для Министерства окружающей среды, и на это должно выделяться финансирование.

Министерство окружающей среды в предоставленном BNS комментарии указало, что в настоящее время нет данных о том, что деятельность медведей в Литве представляет прямую угрозу биоразнообразию или безопасности человека.

Как отметило министерство, возвращение крупных хищников в экосистемы и их влияние на биоразнообразие является положительным и научно обоснованным, поскольку крупные хищники уравновешивают баланс в пищевых цепях.

Бурый медведь включен в Список охраняемых видов животных, растений и грибов и занесен в Красную книгу Литвы.

По его данным, популяция медведей в стране начала сокращаться после того, как их стали преследовать как хищников, наносящих вред домашним животным, а многие медведи были истреблены из-за вырубки лесов в XVII–XVIII веках.

Согласно данным, представленным в книге натуралиста Тадаса Иванаускаса, последний бурый медведь в Литве был застрелен в 1883 году в деревне Мустейка Варенского района.