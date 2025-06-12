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В каких странах Европы женщинам живется лучше всего? 0 507

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
Euronews
В каких странах Европы женщинам живется лучше всего?

Согласно результатам недавнего исследования, три скандинавские страны возглавляют список государств, в которых женщинам комфортнее всего жить и работать.

В рейтинге 16 европейских стран первые три места занимают Дания, Финляндия и Швеция. Именно в этих государствах созданы самые благоприятные для женщин условия труда и жизни в 2025 году.

Исследование, проведенное компанией CasinooftheKings, специализирующейся на онлайн-играх, собрало данные Евростата, ОЭСР, Международной организации труда и Европейского института гендерного равенства, чтобы проанализировать экономические и социальные показатели, связанные с гендерной проблематикой.

Во внимание принимались 10 ключевых показателей, включая гендерный разрыв в оплате труда и владение банковскими счетами.

Дания лидирует в списке, получив 83 балла, что отражает меньший разрыв в занятости между мужчинами и женщинами и высокий показатель гендерного равенства. Дания предлагает самый продолжительный декретный отпуск — 18 месяцев, а индекс гендерного равенства приближается единице.

На втором месте находится Финляндия - 80 баллов. Здесь почти на 2% больше чем в Дании женщин-предпринимателей, и наименьший разрыв в занятости между мужчинами и женщинами. Однако в том, что касается показателей в категориях отпуск по уходу за ребенком и гендерный разрыв в оплате труда, страна отстает от Дании.

Соседка Финляндии Швеция набирает 79 баллов и занимает 3-е место в списке лучших стран для женщин. Швеция демонстрирует значительный гендерный разрыв на руководящих должностях в топ-10 - 42,3 %, но она выделяется небольшим разрывом в зарплате мужчин и женщин - 7,3 %. Декретный отпуск в королевстве предоставляется на один год.

"Скандинавские страны продолжают лидировать в глобальных рейтингах по гендерному равенству на рабочем месте, демонстрируя, что комплексная социальная политика может создать условия для профессионального роста женщин", - заявили в CasinooftheKings. "Результаты подчеркивают, как структурные меры поддержки, такие как отпуск по уходу за ребенком и прозрачность заработной платы, приводят к ощутимым различиям в жизни женщин и служат примером для других стран, стремящихся улучшить гендерное равенство", - добавили в компании.

Эстония в рейтинге на высоком шестом месте. Латвию в графике не видать. Италия и Греция находятся в нижней части рейтинга с показателями 52 и 56 балла соответственно. В Италии самый большой разрыв в занятости среди всех анализируемых стран, за ней следует Греция.

Между тем, в Великобритании самый низкий процент женщин-предпринимателей, а во Франции самый большой медианный разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами - 22,2 %.

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#европа #женщины
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