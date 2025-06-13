Похоже, Rail Baltica пройдет мимо не только Риги, но и Вильнюса тоже

Литовский министр транспорта Эугениюс Сабутис говорит, что не будет добиваться европейского финансирования для участка железной дороги Rail Baltica до Вильнюса, поскольку Европейский союз (ЕС) не готов выделять средства на эту часть проекта.

Министр сообщил новостной службе TV3 в четверг, что необходимые средства на оборудование европейской колеи между Каунасом и Вильнюсом также не заложены в государственном бюджете.

«Если делать в большем масштабе, то это может приблизиться к четырем миллиардам евро. Это огромная сумма, но сегодня у нас такой суммы нет, и Европейский союз не готов выделить ее специально на этот проект», — сказал Сабутис новостной службе.

«Инициативу в отношении финансирования должны проявить мы. Сегодня я не хочу проявлять эту инициативу, поскольку все же основное сосредоточение пока на сообщении Таллинн-Варшава», — отметил министр транспорта.

По его словам, старая железнодорожная колея между Каунасом и Вильнюсом функционирует хорошо и пригодна для сообщения.

«Определенно, рано или поздно придется менять ее на европейскую колею. (...) Ответ на этот вопрос — позже», — сказал Сабутис.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в интервью TV3 News назвал это «большим предательством и отступничеством от Вильнюса».

Как сообщало агентство BNS, в конце мая министры транспорта Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление, согласно которому страны Балтии будут совместно вести переговоры о долгосрочном финансировании ЕС и дополнительных источниках финансирования для ускорения строительства Rail Baltica.

Ранее Сабутис говорил, что заимствование для проекта рассматривается с гарантией того, что кредит будет погашен из будущего финансирования ЕС.

В феврале этого года руководитель компании Rail Baltica statyba Арениюс Яцкус сказал BNS, что участок европейской колеи от Каунаса до Вильнюса не будет сдан в эксплуатацию до 2030-х годов, когда Литва планирует завершить строительство основной линии.

Яцкус тогда указал, что эта часть проекта может быть реализована быстрее, если будет договорено о партнерстве с частным сектором, также временно может быть установлен механизм переменной колеи.

В совместном отчете, опубликованном в июне прошлого года, аудиторы Балтийских стран заявили, что для реализации запланированных работ в трех странах Балтии может потребоваться еще 10-19 млрд евро, а в одной только Литве — 8,7 млрд евро.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорил, что на весь проект Rail Baltica в настоящее время не хватает около 11 млрд евро.

По данным LTG Infra, Литва на данный момент обеспечила себе 1,6 млрд евро финансирования проекта Rail Baltica, из которых 289,6 млн евро уже использовано, 250,5 млн евро из них пошло на строительные работы.

Весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а железнодорожные пути Литвы и Польши, как ожидается, будут соединены в 2028 году.

Ранее сообщалось, что линия соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, а протяженность участка Rail Baltica в Литве составит 392 километра.