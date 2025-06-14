Число жертв крушения самолёта Air India возросло до 274

В результате крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде, по уточнённым данным, погибли 274 человека, сообщает NDTV со ссылкой на источник.

Среди жертв – 241 человек, находившийся на борту, и 33 – на земле. Самолёт упал на кампус медицинского колледжа. Там погибли 10 врачей и члены их семей, передает Радио Свобода.

Ранее власти подтверждали обнаружение останков 270 человек.

Boeing 787 Dreamliner, следовавший в Лондон, разбился вскоре после вылета из аэропорта Ахмадабада. Это первая катастрофа Dreamliner с человеческими жертвами.

Единственный выживший на борту – 40-летний пассажир Рамеш Висвашкумар.

Авиационный регулятор Индии приказал Air India провести дополнительные мероприятия по техническому обслуживанию самолетов Boeing 787-8 Dreamliner, оснащенных двигателями GEnx, передаёт Reuters. Пока что решения о приостановке полетов этой модели самолетов принято не было.

Причины крушения лайнера пока неизвестны. Агентство отмечает, что версия столкновения самолета с птицей не является приоритетной.

Сейчас Air India и индийские власти изучают несколько аспектов крушения, включая вопросы, связанные с тягой двигателей, закрылками и тем, почему шасси оставались выпущенными, когда самолет взлетал, а затем через несколько секунд начал снижаться. По словам источника Reuters, в расследовании принимает участие и группа экспертов по борьбе с терроризмом.

На данный момент обнаружен один из чёрных ящиков — параметрический бортовой самописец, фиксирующий параметры полёта. Информации о нахождении речевого самописца не поступало.