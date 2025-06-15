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Bloomberg: НАТО наблюдает за РФ в режиме 24/7 0 314

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Им сверху видно все, ты так и знай.

Им сверху видно все, ты так и знай.

В странах Запада считают, что Владимир Путин будет готов к войне с ними через несколько лет.

НАТО переходит на собственные средства спутникового наблюдения, учитывая возможные проблемы в сотрудничестве с новой администрацией США, которые пока играют главную роль в разведке альянса. Новый инструмент впервые позволит организации наблюдать за «огромными территориями», включая маневры, передвижения войск и боевые действия в Украине и у границ России со странами на восточном фланге НАТО, рассказал Bloomberg главнокомандующий Пьер Вандье, верховный главнокомандующий союзными войсками по трансформации (занимается модернизацией войск и разработкой новых методов ведения войны, применением технологий и пр.).

Новые средства спутникового наблюдения позволят решить как ряд текущих задач, так и тех, что могут возникнуть в результате мирного урегулирования в Украине. «Сегодня мы не уверены, что русские остановятся в Украине», – сказал Вандье. Поэтому, по его словам, важно обеспечить своевременными разведданными восточноевропейские страны: «Мы сможем сказать им: мы следим».

В случае же достижения договоренности о мирном урегулировании в Украине спутниковая разведка поможет странам НАТО следить за соблюдением режима прекращения огня. Осуществление контроля – важная часть гарантий, которые должен в таком случае получить Киев, считают представители стран, которые входят в «коалицию желающих» и планируют миротворческую миссию в Украине.

Для реализации новой инициативы, названной SINBAD (Smart Indication And Warning Broad Area Detection – Интеллектуальная система индикации и предупреждения широкого охвата), НАТО выбрало американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs. Он будет вести круглогодичное сканирование районов земного шара, осуществляя высокочастотную съемку, а искусственный интеллект будет использоваться для выявления любых изменений и выдачи предупреждений.

По словам официального представителя альянса, SINBAD – пилотный проект, реализуемый в преддверии более масштабного развертывания космической разведки НАТО, запланированного на январь 2026 г. Технология также может быть использована для мониторинга Арктики, которая приобретает все большее значение для НАТО по мере роста амбиций России и Китая в этом регионе, сказал Bloomberg другой представитель альянса.

В странах НАТО считают, что Владимир Путин будет готов к войне с ними через несколько лет. Но он может также пойти на провокацию в странах Балтии, прикрываясь «защитой русскоязычного населения», чтобы, не вступая в полномасштабные боевые действия, проверить альянс на прочность и готовность его членов защищать друг друга, заявил на днях глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. По его словам, Украина для Москвы — это промежуточный этап на пути к столкновению с НАТО.

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