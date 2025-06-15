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Что грозит Европе, если Ормузский пролив будет заблокирован? 2 697

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
Euronews
Что грозит Европе, если Ормузский пролив будет заблокирован?

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, но что это будет означать для Европы и что поставлено на карту, если это произойдет?

Иранский депутат, ранее входивший в командный состав Революционной гвардии Эсмаил Косари в интервью местным СМИ заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива "рассматривается, и Иран решительно примет наилучшее решение".

"Наши руки широко открыты, когда речь идет о наказании врага, и военный ответ был лишь частью нашего общего ответа", - добавил Косари.

Ормузский пролив - один из самых стратегически важных узлов в мире, и любая блокада со стороны Ирана создаст серьезные риски для Европы.

Ранее эксперт по безопасности Клод Моникэ в интервью Euronews назвал блокирование пролива одним из четырех возможных ответов Ирана. И это стало бы "катастрофой для Европы", сказал бывший сотрудник французской разведки.

Вот некоторые из причин.

Угроза энергетической безопасности

Через пролив транспортируется около 20% мировой нефти и значительная часть природного газа. Европа импортирует нефть и сжиженный природный газ (СПГ) из стран Персидского залива - Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, большая часть которых проходит через Ормузский пролив. Если Иран заблокирует его, мировые цены на нефть подскочат, и Европа может столкнуться с нехваткой энергии, особенно в странах, зависящих от ближневосточного топлива.

Экономический шок

Внезапный скачок цен на нефть приведет к росту инфляции, увеличению стоимости энергоносителей и нарушению работы промышленности по всей Европе. Особенно уязвимыми окажутся обрабатывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Реакция рынка и волатильность на европейских фондовых биржах могут стать побочным эффектом.

Безопасность и военная эскалация

Блокада может спровоцировать военные столкновения с участием США, военно-морских сил ЕС и стран Персидского залива, что чревато развязыванием более масштабной региональной войны. Европа может быть втянута в конфликт через обязательства или альянсы НАТО, особенно если Франция или Великобритания сохранят военно-морское присутствие в регионе.

Нарушение судоходства и торговли

Помимо нефти, пролив является ключевым маршрутом для глобального судоходства. Перебои могут привести к задержке европейского импорта сырья, электроники и потребительских товаров, что повлияет на цепочки поставок. Страховые взносы за морские перевозки могут резко возрасти, что приведет к увеличению расходов для европейских предприятий и потребителей.

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#иран #война #экономика
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  • Ч
    Чангл
    15-го июня

    Придется на поклон к России ползти. Закончатся танцы с бубном 🤣🤣🤣

    21
    1
  • A
    Aleks
    15-го июня

    О первопричине закрытия пролива уже никто и не вспомнит)) Во всех бедах будут виноваты иранцы.Хорошо,что хоть не русские . Моня,Моня,мы теперь не главные? Главные,Изя,главные,то теперь во всем виноваты не русские,а иранцы😀

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