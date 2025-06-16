У берегов российского региона заметили «летучих голландцев»

Очевидцы заметили у берегов Калиниградской области «летучих голландцев». Соответствующие снимки публикует Telegram-канал Amur Mash.

Жители российского региона запечатлели на камеру водную гладь Балтийского моря с кораблями. При этом благодаря оптической иллюзии кажется, будто они летают над водой. Такое явление называется фата-морганой.

«Для тех, у кого туго с физикой (нас, например), это — чистая магия. Более умные ребята знают, что так слои холодного и теплого воздуха преломляют свет», — объяснили авторы поста.