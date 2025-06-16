Baltijas balss logotype

Венгрия предупредила о рисках для поставок электроэнергии на Украину 0 942

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Венгрия предупредила о рисках для поставок электроэнергии на Украину
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: проблемы с энергоснабжением Венгрии скажутся на поставках Украине.

Венгрия может остановить поставки электричества на Украину в случае, если введенный Брюсселем запрет на импорт российских энергоносителей поставит под угрозу энергоснабжение самого Будапешта. Соответствующее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петера Сийярто цитируют СМИ.

Политик напомнил, что сейчас Венгрия обеспечивает более 40 процентов украинского импорта электроэнергии. Нестабильность снабжения ключевого поставщика Киева «может серьезно повлиять на продолжение наших поставок на Украину», предупредил о рисках в эфире телеканала М1 Сийярто.

Ранее он заявил, что план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей разработан под давлением Украины и может нанести ущерб, обернувшись серьезными рисками для энергоснабжения Центральной Европы, в частности Венгрии и Словакии.

План официально представят 17 июня. По сравнению с анонсированными в мае положениями в ЕК уже решили не вести речь о ядерном топливе из России, сосредоточившись, по словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, на отказе от газа из РФ, запланированном чиновниками на 2027 год.

Читайте нас также:
#европа
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 394
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 230
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 230
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 5
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте
Бизнес
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте 5
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 55
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 64
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 118
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 112
Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 5
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте
Бизнес
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте 5
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео