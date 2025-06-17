Мерц: Израиль сделал грязную работу "для нас" и проявил мужество, ударив по Ирану.

Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает канал ZDF.

«Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. (...) Без этих израильских ударов мы, возможно, еще месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима», — отметил Мерц.

Канцлер добавил, что испытывает уважение к руководству Израиля за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Ирану. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», а нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «было бы невозможным» без помощи Тегерана.

13 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация вокруг Ирана.