Трамп экстренно покидает саммит G7 из-за Ближнего Востока

Президент США созвал совещание по национальной безопасности в Белом доме. Он написал в блоге, что Иран не должен иметь атомное оружие, и призвал к полной эвакуации Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 июня, решил экстренно прервать свое участие в саммите "Группы семи" (G7) в канадском Кананаскисе. Причиной такого шага стала ситуация на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что американский лидер "провел отличный день" на саммите, подписав крупное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - указала Ливитт.

CNN: Сбор в Ситуационной комнате Белого дома

По данным телеканала CBS News, вместе с главой Белого дома в Вашингтон из Канады вылетает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Телеканал CNN сообщил, что Трамп приказал сотрудникам своей администрации, отвечающим за национальную безопасность, собраться в Ситуационной комнате Белого дома в Вашингтоне. Речь идет о комплексе помещений, используемых президентом Соединенных Штатов, его советниками и представителями армии и спецслужб для проведения срочных совещаний в кризисных ситуациях. Средства связи, установленные в Ситуационной комнате, позволяют главе государства командовать американскими войсками по всему миру.

Примерно за час до сообщения Ливитт американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором еще раз заявил, что "Иран не должен иметь атомное оружие". "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", - также написал президент США.