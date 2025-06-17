Tasnim: КСИР ликвидировал значительное число офицеров при ударе по штабу МОССАДа в Израиле.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удар по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля МОССАД, в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. Об этом сообщает Tasnim.

«Сегодня КСИР успешно нанес удар по разведывательным центрам МОССАДа к северу от Тель-Авива при помощи новой ракеты (...). В результате этого ракетного удара, включая МОССАД и Управление военной разведки Израиля (АМАН), было ликвидировано значительное число старших офицеров и командиров разведки», — передает агентство.

Кроме того, по словам авторов материала, Израиль «ввел жесткую цензуру» на публикацию новостей о потерях среди военных, офицеров и командиров разведки.

Ранее Иран атаковал здание МОССАДа в Герцлии. В КСИР подтвердили атаку, заявив, что им удалось нанести удары, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны.