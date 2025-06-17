Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Удар по штаб-квартире МОССАДа: Иран раскрыл потери Израиля 5 1245

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Удар по штаб-квартире МОССАДа: Иран раскрыл потери Израиля
ФОТО: Unsplash

Tasnim: КСИР ликвидировал значительное число офицеров при ударе по штабу МОССАДа в Израиле.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удар по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля МОССАД, в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. Об этом сообщает Tasnim.

«Сегодня КСИР успешно нанес удар по разведывательным центрам МОССАДа к северу от Тель-Авива при помощи новой ракеты (...). В результате этого ракетного удара, включая МОССАД и Управление военной разведки Израиля (АМАН), было ликвидировано значительное число старших офицеров и командиров разведки», — передает агентство.

Кроме того, по словам авторов материала, Израиль «ввел жесткую цензуру» на публикацию новостей о потерях среди военных, офицеров и командиров разведки.

Ранее Иран атаковал здание МОССАДа в Герцлии. В КСИР подтвердили атаку, заявив, что им удалось нанести удары, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны.

×
Читайте нас также:
#Иран #Израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео