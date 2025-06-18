Во вторник, 17 июня, началась эвакуация граждан балтийских стран, в том числе и Латвии, из Израиля. Жителей из охваченного конфликтом региона пытались доставить в Вильнюс через иорданский город Акаба с помощью эвакуационного рейса, организованного Литвой, сообщают Новости TV3 . Однако пока покинуть регион никому из наших не удалось, уточняет ЛЕТА.

Однако путь до Иордании оказался непростым — автобус, выехавший из столицы Израиля в соседнюю страну, попал под ракетный обстрел со стороны Ирана. К счастью, никто из эвакуируемых не пострадал.

Утром 17 июня из Тель-Авива, по которому в последние дни неоднократно наносились ракетные удары со стороны Ирана, выехали три автобуса с гражданами стран Балтии, в том числе с 11 латвийцами.

Их целью был город Акаба в Иордании, откуда должен был вылететь организованный Литвой эвакуационный рейс в Вильнюс.

Расстояние немалое — более 350 километров, путь занимает около пяти часов. Однако уже примерно через 40 минут началась тревога из-за выпущенных в направлении Израиля иранских ракет. Автобусу пришлось остановиться, и всем было необходимо искать укрытие.

«Кто как понял, что нужно делать — кто-то стоял у автобуса, кто-то забрался в канаву, кто-то сидел, кто-то стоял или искал место, прикрытое хотя бы с одной стороны. В целом царило довольно большое замешательство, мы были встревожены. Через какое-то время мы увидели ракеты в небе. Не могу сказать, были ли это иранские баллистические ракеты или ракеты ПВО, но ракеты мы точно видели. К счастью, они не летели прямо у нас над головами», — рассказала журналистка Линда Анна Далдере.

Когда тревога закончилась, автобусы продолжили многокилометровый путь через песчаные горные хребты и благополучно добрались до границы между Израилем и Иорданией. У каждого эвакуируемого маршрут был свой. Так, латвиец Роберт самостоятельно добрался до Иордании и уже несколько дней пытался вылететь из Тель-Авива в Европу через Амман.

«Я добрался до Аммана вчера и узнал, что есть рейс. Потому что вылететь из Аммана в Европу очень сложно и дорого. Мне бы пришлось лететь 26 часов, и это стоило бы около 2000 евро в одну сторону. Была хорошая помощь от латвийской стороны — звонили даже по WhatsApp и интересовались. Это, конечно, большое приключение, но не такое, как хотелось бы», — рассказал Роберт Линавский.

Во вторник из столицы Израиля Тель-Авива в Иорданию выехали 11 граждан Латвии. Изначально планировалось, что они будут доставлены в Вильнюс вечерним эвакуационным рейсом, организованным Литвой, однако это пока не произошло. МИД пояснил агентству ЛЕТА, что причиной являются различные обстоятельства, но главное — этим людям удалось выбраться из Израиля.

«Завершился первый этап многодневного процесса, в ходе которого мы смогли вывезти граждан Латвии из Израиля. Это было нелегко, это было небыстро, потому что, как вы понимаете, Израиль рекомендовал людям оставаться в Тель-Авиве рядом с бомбоубежищами, поскольку это обеспечивает безопасность», — пояснила министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Латвия продолжает прилагать усилия, чтобы помочь тем гражданам, которые изъявили желание покинуть охваченный конфликтом регион. В среду, 18 июня, будет доступен ещё один путь эвакуации — через Иорданию на военном рейсе Словакии. На этот рейс уже зарегистрировались 20 граждан Латвии.

Министр отметила, что ситуация в регионе меняется очень быстро, поэтому нельзя исключать, что эвакуация может понадобиться ещё большему числу людей — в связи с этим ведутся переговоры с национальной авиакомпанией Латвии.

«Если будет необходимость, “airBaltic” готов. Связь уже была установлена, но каждый день небольшая группа, и я говорю — мы не можем предсказать, сколько людей и в какой день захотят выехать. Нагрузка большая, один коллега находится на месте в Тель-Авиве, и работа ведётся 24/7», — добавила Браже.

С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в консульский реестр МИД поступили сведения о 95 гражданах Латвии в Израиле и трёх в Иране. Согласно официальным данным, в Израиле в целом проживает около 6000 граждан Латвии.

МИД вновь призывает всех граждан зарегистрироваться

МИД Латвии и посольство в Израиле внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с государствами-членами ЕС, делегацией ЕС и Министерством иностранных дел Израиля по вопросам безопасных маршрутов эвакуации и организации совместного вывоза граждан ЕС.

Воздушная эвакуация в настоящий момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других странах региона. Региональные рейсы приостановлены в том числе в Ираке, Иране, Ливане и Сирии.

В настоящее время возможен выезд из Израиля через пограничные пункты: Таба в Египте и через «Allenby bridge» (открыт с 9:00 до 14:00), «Jordan River» (с 9:00 до 16:00) и «Yitzhak Rabin» (с 8:00 до 20:00) в Иордании.

Министерство подчеркивает, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно из-за возможности внезапных и массированных атак со стороны Ирана, поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и следовать указаниям властей. Возможности покинуть Израиль постоянно меняются, поэтому МИД просит граждан быть на связи с Консульским департаментом.

С начала конфликта в регистре были сведения о 82 гражданах Латвии в Израиле и трёх в Иране. До обострения конфликта информация была только о четырёх.

МИД вновь призывает всех граждан зарегистрироваться в Консульском регистре, отправив информацию на электронную почту [email protected].

В Израиле введено чрезвычайное положение, и все официальные учреждения, в том числе посольство Латвии, закрыты до дальнейших указаний. Тем не менее, дипломаты продолжают свою работу.

МИД призывает граждан, находящихся в регионе, связаться с близкими и сообщить о своей безопасности, а в случае необходимости звонить на экстренный телефон министерства +371 26337711 или писать на [email protected].

Согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062, а в Иране — трое граждан Латвии.

Как сообщалось, во вторник Литва начала эвакуацию граждан балтийских стран из Израиля, сообщает литовское общественное радио. Граждане Литвы, Латвии и Эстонии на трёх автобусах были доставлены из Тель-Авива в Иорданию, откуда их должны вывезти в Вильнюс на самолёте.

13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными обстрелами Израиля.