В Испании назвали причины масштабного апрельского блэкаута 2 769

Дата публикации: 18.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Испании назвали причины масштабного апрельского блэкаута

Национальный оператор электросетей Red Eléctrica неправильно рассчитал потребности в электроэнергии, а частные энергетические компании не смогли выровнять напряжение в сети, установила правительственная комиссия, пишет DW.

Министр экологического перехода правительства Испании Сара Аагесен во вторник, 17 июня представила отчет правительственной комиссии о причинах блэкаута, оставившего без электричества практически всю Испанию и Португалию, а также юго-западную часть Франции 28 апреля. Согласно отчету, содержание которого пересказывают агентства dpa и AFP, непосредственной причиной масштабной аварии стал сильный скачок напряжения в энергосистеме, вызвавший каскадное отключение ее частей.

Комиссия установила, что испанская компания-оператор национальных электросетей Red Eléctrica в тот день неправильно рассчитала потребности в электроэнергии, не сумев запланировать необходимые мощности для балансировки происходивших колебаний напряжения. Кроме того, некоторые неназванные частные энергетические компании, которые должны были поглотить избыточное напряжение в сети, не сделали этого из-за "отсутствия координации, нечеткого распределения ответственности и непрозрачности системы в целом", сказала Аагесен.

При этом она настаивает на том, что в принципе энергосистема Испании достаточно надежна, чтобы справиться с подобными ситуациями. Аагенсен также заявила, что никаких признаков совершения кибератаки на энергетическую систему страны обнаружено не было.

Сутки без света

Блэкаут на Иберийском полуострове произошел 28 апреля вскоре после полудня по местному времени. Без электричества оказались все предприятия, школы, университеты и правительственные здания. Перестало ходить метро и железнодорожный транспорт, интернета и мобильная связь работали с перебоями, а в результате отключения светофоров на дорогах образовались многокилометровые пробки. В зданиях люди застревали в остановившихся лифтах.

Менее чем через сутки энергоснабжение по большей части было восстановлено. Первоначально в качестве одного из возможных объяснений произошедшего рассматривалась атака хакеров.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
