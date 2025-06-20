Страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Иранцы не могут сесть за стол переговоров с американцами, а мы можем. Мы скажем им вернуться к переговорам, чтобы обсудить ядерную проблему до наступления наихудшего сценария. Одновременно мы выразим нашу обеспокоенность по поводу поддержки России», — заявил один из европейских дипломатов.

При этом европейские страны, в отличие от США, не требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана, допуская ограниченное обогащение для гражданских целей при согласии Тегерана на строжайшие международные инспекции ядерной программы, утверждает агентство.

20 июня в Женеве пройдут прямые переговоры министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Также на встрече будет присутствовать верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Как ожидается, главной темой переговоров станет ядерная программа Тегерана.