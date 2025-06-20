Участок железной дороги европейского стандарта «Rail Baltica» до Вильнюса будет построен после 2030 года, когда будет завершено строительство основной линии, сообщило Министерство транспорта Литвы.

До строительства участка европейского стандарта между Вильнюсом и Каунасом будет использоваться механизм сменных рельсов.

Министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что участок «Rail Baltica» до Вильнюса будет построен, как только будет обеспечено необходимое финансирование после завершения строительства основной линии.

Он подтвердил, что Вильнюс является важной частью «Rail Baltica», однако в первую очередь необходимо обеспечить соединение Литвы с Западной Европой через Каунас.

Литва уже обеспечила финансирование проекта «Rail Baltica» в размере 1,6 млрд евро до 2030 года и будет стремиться получить еще четыре миллиарда евро.

В настоящее время в Литве строится участок «Rail Baltica» между Каунасом и Паневежисом, и ожидается, что к концу года будут завершены работы на участке протяженностью 114 километров.

В начале июня Сабутис заявил телеканалу «TV3», что не будет пытаться получить европейское финансирование для участка железной дороги «Rail Baltica» до Вильнюса, поскольку ЕС не готов выделить средства на эту часть проекта.

Министр тогда заявил, что в государственном бюджете нет необходимых средств для строительства железной дороги европейской колеи между Каунасом и Вильнюсом.

Премьер-министр Гинтаутс Палуцк заявил, что на весь проект «Rail Baltica» в настоящее время не хватает около 11 миллиардов евро.

В совместном отчете, опубликованном в июне прошлого года, аудиторы стран Балтии предупредили, что для завершения запланированных работ во всех трех странах может потребоваться дополнительно 10-19 миллиардов евро, из которых 8,7 миллиарда евро потребуется только в Литве.

По данным государственной железнодорожной инфраструктурной компании LTG Infra, Литва на проект «Rail Baltica» до сих пор привлекла 1,6 миллиарда евро, из которых 289,6 миллиона евро уже израсходовано, из этой суммы 250,5 миллиона евро потрачено на строительные работы.

Полностью проект «Rail Baltica», который соединит страны Балтии с остальной Европой, планируется завершить в 2030 году, а железнодорожные пути Литвы и Польши планируется соединить в 2028 году.

Планируется, что линия будет проходить через Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, а протяженность литовского участка составит 392 километра.