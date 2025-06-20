Многие из тех ресурсов, которые обеспечивали рост российской экономики в последние годы, исчерпаны, и властям необходимо думать о новой модели роста, заявила на Петербургском международном экономическом форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг, 19 июня.

В своем выступлении Набиуллина согласилась с оценкой замглавы администрации президента России Максима Орешкина. "Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин. - Ред.) говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, он уже говорил о том, что мы росли два года достаточно высокими темпами, из-за того, что были задействованы свободные ресурсы, рабочая сила", - приводит слова Набиуллиной агентство РБК.

К другим ресурсам роста она отнесла импортозамещение, накопленные ресурсы в Фонде национального благосостояния, которые тратились на инвестиции, и "запас капитала банковской системы".