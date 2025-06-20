Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Набиуллина: многие из ресурсов роста экономики РФ исчерпаны 1 601

В мире
Дата публикации: 20.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Набиуллина: многие из ресурсов роста экономики РФ исчерпаны

Выступая на ПМЭФ председатель ЦБ России указала, что многие из тех ресурсов, которые обеспечивали рост экономики в последние годы, исчерпаны.

Многие из тех ресурсов, которые обеспечивали рост российской экономики в последние годы, исчерпаны, и властям необходимо думать о новой модели роста, заявила на Петербургском международном экономическом форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг, 19 июня.

В своем выступлении Набиуллина согласилась с оценкой замглавы администрации президента России Максима Орешкина. "Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин. - Ред.) говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, он уже говорил о том, что мы росли два года достаточно высокими темпами, из-за того, что были задействованы свободные ресурсы, рабочая сила", - приводит слова Набиуллиной агентство РБК.

К другим ресурсам роста она отнесла импортозамещение, накопленные ресурсы в Фонде национального благосостояния, которые тратились на инвестиции, и "запас капитала банковской системы".

×
Читайте нас также:
#экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео