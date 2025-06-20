Визит премьер-министра Армении по приглашению президента Турции — первая встреча такого уровня между лидерами двух стран. Но если Никол Пашинян добивается скорейшей нормализации, то Реджеп Тайип Эрдоган ставит ее условием примирение Армении с Азербайджаном.

Сближение позиций двух стран началось с масштабных уступок со стороны Пашиняна. Признание Карабаха частью Азербайджана, отказ от территориальных претензий к соседям и снятие вопроса геноцида с повестки означают, что препятствий для нормализации отношений и открытия границ между Арменией и Турцией больше нет.

Но у Анкары есть предварительное условие — сначала должно быть подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а эти переговоры зашли в тупик.

Задача армянской дипломатии сейчас — отвязать эти два процесса друг от друга. Итоги встречи Пашиняна с Эрдоганом покажут, готова ли к этому Турция.

Правительство Армении хочет помириться с Азербайджаном и Турцией и отказаться от взаимных претензий. Для этого оно старается устранить раздражители в отношениях. Например, Пашинян отказался от горы Арарат как символа республики, потому что она находится на территории Турции. Другим символическим шагом стало признание Ереваном Палестинской автономии как суверенного государства — по просьбе Эрдогана.

Армения обещает, что скорейшее примирение принесет материальную выгоду для всего Южного Кавказа и его соседей. Пашинян хочет открытия границ между всеми странами региона и снятия экономических барьеров. Он видит Армению как «перекресток мира» с дорогами, газопроводами, кабелями и линиями электропередач, которые свяжут Азербайджан, Грузию, Иран и Турцию. Этот план обещает кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом и кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями.

Сами по себе попытки установить дипломатические отношения и открыть границы не новы — в 2009 году президенты двух стран подписали протоколы о нормализации. Тогда процесс развалился из-за конфликта в Карабахе, усилий Армении добиться международного признания массовых убийств армян в 1915 года как геноцида и разногласий о границе.

«Главную роль сыграл Азербайджан, добившись того, чтобы Турция не ратифицировала соглашение», — писал Том де Ваал, историк карабахского конфликта. В Ереване аналогичную кампанию вели националисты и представители диаспоры, которые настаивали на признании геноцида со стороны Турции.

С тех пор баланс сил в регионе изменился. Азербайджанская армия восстановила контроль над Карабахом, и Пашинян признал его частью Азербайджана. Вопрос границы тоже был снят с повестки — Армения больше не имеет территориальных претензий к соседям.

Пашинян пошел на разрыв с прошлым и в вопросе 1915 года. В марте на встрече с турецкими журналистами он сказал, что «международное признание геноцида армян сегодня не входит в число наших внешнеполитических приоритетов». Приоритет теперь — мир с соседями, а не споры о трагедиях прошлого, объяснял премьер.

Официально Ереван продолжает считать массовые убийства армян и других христианских поданных Османской империи в 1915 году геноцидом, с чем согласно большинство историков. По данным международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), жертвами стали больше миллиона человек. Но Анкара говорит, что это был не геноцид, а резня, в которой погибли и армяне, и турки.

Однако отказа от основ армянской внешней политики, признания Карабаха азербайджанским и принятия существующих границ достаточно, чтобы между Ереваном и Анкарой не осталось принципиальных разногласий.

И все-таки правительство Эрдогана не раз говорило, что Армении сначала нужно заключить мирный договор с Азербайджаном, и лишь затем можно будет говорить о нормализации. А между Ереваном и Баку остаются глубокие противоречия.

Задача Пашиняна — добиться дипломатического прорыва и начать процесс нормализации с Турцией, отвязав его от мира с Азербайджаном.