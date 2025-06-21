Фирмы из ФРГ и Чехии поставляют в РФ оружейные станки, заявил Владимир Зеленский. Он призвал Берлин и Прагу ввести против них санкции. Президент Украины добавил, что Германия поможет ВСУ производить дроны-перехватчики, пишет DW .

Ряд немецких фирм поставляет в Россию станки, которые используются для производства оружия. С такими словами выступил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в субботу, 21 июня.

Зеленский: 13 немецких компаний торгуют с Россией

"РФ получает станки от некоторых стран - станки, которые у них работают на производство оружия. В ближайшее время они хотят получить 860 дополнительных станков для своего оборонно-промышленного комплекса. Что важно, 52 компании из Китая поставляют эти станки. 15 компаний - от Тайваня, от Германии - 13 компаний, от Чехии - восемь компаний, от Южной Кореи - шесть, Япония - три, Индия - три, одна компания совсем немного поставляет компоненты из США", - сказал Зеленский.

Он не привел названия ни одной из фирм. Однако, по его словам, власти в Киеве точно их знают. Эта информация передана властям 26 стран, в том числе Евросоюза. Украина просит ввести санкции против этих компаний и заставить их удаленно отключить станки в России.

Зеленский: Германия профинансирует дроны-перехватчики

На той же встрече Зеленский отметил, что власти Германии помогают Украине бороться с российскими беспилотниками. Для этого ВСУ запустили специальные дроны-перехватчики. "Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно. Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно", - заявил Зеленский.

Как сказано о дронах-перехватчиках на сайте президента Украины, "их производство готова финансировать Германия, есть соответствующие договоренности с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом". К поддержке производства присоединится и Канада, добавил Зеленский.