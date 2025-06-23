Летние праздники 23 и 24 июня ассоциируются для многих с кострами, шашлыками и концертами на каждом углу. Если 24 июня является праздником, имеющим языческие корни, связанные с летним солнцестоянием, то 23 июня посвящено победе эстонской армии в битве под Вынну (эстонское название города Цесис).

На дворе 1919 год. Молодая Эстонская Республика уже некоторое время успешно воюет с Красной армий и - несмотря на отступление осенью-зимой 1918 года - к весне 19-го года выходит на свои национальные границы и даже заходит на территории Латвии и России, чтобы вести боевые действия за пределами своей страны.

Коварное предательство немецких баронов

А вот дела у южного соседа шли не очень успешно. Национальное правительство Латвии не пользовалось сильной поддержкой местного населения, и многие бойцы национальных полков отступили с Красной армией в Россию. Ситуация на фронте была катастрофическая - Красная армия захватила Ригу и Елгаву, и поэтому у правительства во главе с Карлисом Ульманисом не оставалось иного выбора, кроме как обратится за поддержкой к Ландесверу - военному формированию, состоящему преимущественно из балтийских немцев.

Несмотря на формальные соглашения о том, что Ландесвер должен был помогать латвийскому правительству, на самом деле он имел цель создать на территории Латвии и Эстонии Балтийское герцогство. После отвоевания у Красной армии Елгавы и Тукумса, отношения между правительством Ульманиса и Ландесвером окончательно испортились, и последний совершил государственный переворот, посадив в правительство лояльного немцам Андриевса Ниедра. Карл Ульманис в свою очередь обратился за помощью к западным союзникам и Эстонии.

Ландесвер взял Ригу, а с севера наступала Эстонская армия. Из-за риска попасть в окружение Красная Армия спешно покинула территорию центральной Латвии, но пушки на этом не замолчали. Несмотря на приказ немецкого правительства - не переходить реку Юглас - Ландесвер начал наступление на север Латвии. После неудачных переговор с эстонцами немцы пошли в атаку и без особых усилий взяли город Цесис. Контратака эстонской армии не удалась, и по предложению Антанты начались мирные переговоры. Эстонцам предложили покинуть территорию Латвии, а немцам - прекратить наступление и отвести войска на линию, предложенную эстонцами. Тем не менее, стороны не сумели договориться, а немцы мобилизовали в этом районе дополнительные силы в виде прибывшей из Германии «Железной дивизии».

Эстонская артиллерийская батарея во время войны с Ландесвером. Фото: Vikipeedia После проваленных переговоров немецкие войска 19 июня пошли в наступление. Они имели небольшой оперативный успех и отодвинули эстонцев от Цесиса, а "Железная дивизия" пошла на населенный пункт Сталбе, но эстонцы тут сумели отстоять свои позиции - во многом благодаря броневикам «Тоонела» и «Эстония», подоспевшим в критический момент на помощь. На подступах к Цесису эстонская армия отступила на 10 километров, и Ландесвер выдвинулся по направлению на Валмиера и железнодорожную станцию Лоде. Прибывшее подкрепление помогло эстонской армии выстоять, и немецкое наступление остановилось.

22 июня началась эстонская контратака. «Железная дивизия» не оставляла надежд взять населенный пункт Сталбе, надеясь на резервы, которые уже были посланы под Цесис. К эстонской армии под Сталбе, напротив, прибыло подкрепление и она смогла успешно обороняться. Когда руководство "Железной дивизии" поняло, что резервы к ним не придут, оно приняло решение отступить. Эстонцы узнали об этом только на следующее утро, оставив немцам возможность спокойно уйти.

Под Цесис также прибыли дополнительные силы эстонцев. Благодаря умелому использованию бронемашин, они сумели отодвинуть Ландесвер от ранее занятых позиций и вышли на подступы к Цесису. Из-за вывода «Железной дивизии» из Страупе и успехов эстонцев на других участках фронта положение Ландесвера в Цесисе к вечеру 22 июня стало совсем плохим, и было принято решение покинуть город. Около 7 часов утра 23 июня, не встретив особого сопротивления, эстонские войска захватили Страупе и Цесис. Битва под Цесисом закончилась победой эстонцев.

Месть за 700 лет крепостного рабства

Цесисская битва была долгожданным реваншем за немецкое завоевание и 700-летнее правление. Она означала победу над ненавистными баронами балтийских немцев. Чтобы отпраздновать это, командир дивизии генерал Пыддер немедленно издал приказ праздновать победу над древним и коварным врагом эстонцев: "Распорядитесь, пожалуйста, в честь победы над нашим древним и коварным врагом о вывешивании знамен в городах и уездах и проведении военных парадов в местных гарнизонах".

После окончания войны День Победы не прижился сразу. Впервые он был объявлен государственным праздником лишь в 1934 году. День Победы праздновался в основном местными гуляниями, за исключением 20-летия республики в 1938 году, когда празднование Дня Победы и 11-го Всеобщего праздника песни в Таллинне были отмечены особенно масштабно. В параде на площади Свободы приняли участие 16 000 членов Кайтселийта и его женских и детских организаций.

Памятник битве под Вынну в Цесисе, Латвия. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees После восстановления Эстонской республики День победы стал праздноваться вновь. В 1992 году президент Леннарт Мери поручил командующему Силами обороны генерал-майору Александру Эйнсельну организовать парады в честь Дня Победы поочередно во всех городах Эстонии. С 1994 по 1999 годы в параде участвовали Силы Обороны, а с 2000 года парады организует Кайтселийт.

В этом году парад в честь Дня Победы прошел в Курессааре.