Корвет ВС РФ "Бойкий" и находящиеся под европейскими санкциями танкеры SELVA и SIERRA синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к портам для загрузки нефти, заметил аналитик компании Starboard Maritime Intelligence Ltd.

Российский военный корабль, судя по всему, сопроводил в европейских водах два нефтяных танкера, находящихся под европейскими санкциями. Об этом сообщил аналитик в области морской ситуационной осведомленности (Maritime Domain Awareness) базирующейся в Новой Зеландии компании Starboard Maritime Intelligence Ltd Марка Дуглас, пишет онлайн-издание The Insider в воскресенье, 22 июня.

По словам Дугласа, автоматические идентификационные системы (AIS) показывают координированные движения трех судов с 16 июня. Два теневых танкера и российский военный корабль синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к российским портам для загрузки нефти, говорится в статье The Insider: "В операции участвовали корвет "Бойкий" типа "Стерегущий", танкер SELVA (также известный как NOSTOS/NAXOS), находящийся под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA ("Суворовский проспект"), против которого введены санкции Великобритании и ЕС".

Такое событие - "проверка готовности международного сообщества к эскалации и решимости в вопросах принуждения к исполнению санкций", полагает Марк Дуглас, о чем он рассказал новому подписному Telegram-каналу All Exclusive, созданному российскими журналистами-расследователями.

Военное сопровождение "теневых танкеров" в Финском заливе

24 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в программе финского телеканала Yle заявил, что Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкерам своего "теневого флота", проходящим через Финский залив. Накануне, 23 мая, Минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета, предположительно, нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо.

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, рассказал тогда Хяккянен журналистам. Однако для самой Финляндии на данный момент опасность Россия не представляет, добавил он.