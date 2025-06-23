Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Корабль ВС РФ сопроводил «теневые танкеры» в Ла-Манше 1 1254

В мире
Дата публикации: 23.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Корабль ВС РФ сопроводил «теневые танкеры» в Ла-Манше

Корвет ВС РФ "Бойкий" и находящиеся под европейскими санкциями танкеры SELVA и SIERRA синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к портам для загрузки нефти, заметил аналитик компании Starboard Maritime Intelligence Ltd.

Российский военный корабль, судя по всему, сопроводил в европейских водах два нефтяных танкера, находящихся под европейскими санкциями. Об этом сообщил аналитик в области морской ситуационной осведомленности (Maritime Domain Awareness) базирующейся в Новой Зеландии компании Starboard Maritime Intelligence Ltd Марка Дуглас, пишет онлайн-издание The Insider в воскресенье, 22 июня.

По словам Дугласа, автоматические идентификационные системы (AIS) показывают координированные движения трех судов с 16 июня. Два теневых танкера и российский военный корабль синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к российским портам для загрузки нефти, говорится в статье The Insider: "В операции участвовали корвет "Бойкий" типа "Стерегущий", танкер SELVA (также известный как NOSTOS/NAXOS), находящийся под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA ("Суворовский проспект"), против которого введены санкции Великобритании и ЕС".

Такое событие - "проверка готовности международного сообщества к эскалации и решимости в вопросах принуждения к исполнению санкций", полагает Марк Дуглас, о чем он рассказал новому подписному Telegram-каналу All Exclusive, созданному российскими журналистами-расследователями.

Военное сопровождение "теневых танкеров" в Финском заливе

24 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в программе финского телеканала Yle заявил, что Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкерам своего "теневого флота", проходящим через Финский залив. Накануне, 23 мая, Минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета, предположительно, нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо.

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, рассказал тогда Хяккянен журналистам. Однако для самой Финляндии на данный момент опасность Россия не представляет, добавил он.

×
Читайте нас также:
#флот #ВМФ #санкции против России
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео