Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой нежелание других стран Европы слушать страны Балтии, которая предупреждала об исходящих от России угрозах. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед бундестагом, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России», — сказал он.

Мерц отметил, что европейцы осознали свою ошибку. Он добавил, что «безопасность Литвы — это безопасность Германии».

Кроме того, канцлер ФРГ пообещал превратить армию Германии в самую сильную армию Европы.