Слушайте страны Балтии! Канцлер Германии признал ошибку Европы 7 1398

В мире
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press
ФОТО: Global Look Press

Канцлер Германии Мерц назвал ошибкой нежелание Европы слушать страны Балтии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой нежелание других стран Европы слушать страны Балтии, которая предупреждала об исходящих от России угрозах. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед бундестагом, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России», — сказал он.

Мерц отметил, что европейцы осознали свою ошибку. Он добавил, что «безопасность Литвы — это безопасность Германии».

Кроме того, канцлер ФРГ пообещал превратить армию Германии в самую сильную армию Европы.

