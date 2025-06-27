США готовят способный сбросить атомную бомбу на Россию аппарат от Boeing

США в рамках бюджетного предложения на 2026-2031 финансовые годы планируют выделить миллиард долларов на программу испытаний космического корабля Boeing X-37B. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

Средства планируется выделить в рамках фонда «Укрепление ресурсов Министерства обороны для улучшения Индо-Тихоокеанского командования США» с пятилетним периодом действия. В настоящее время Военно-воздушные силы (ВВС) США располагают двумя летными образцами X-37B. Один из них завершил свой последний полет 7 марта, проведя на околоземной орбите более чем 434 суток.

В мае 2021-го гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».