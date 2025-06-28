CNN: США не сбрасывали спецбомбы на ядерный объект Ирана

Ядерный объект в Исфахане расположен слишком глубоко, чтобы сбрасывать на него противобункерные бомбы, сообщил сенаторам генерал Кейн. На этом объекте может храниться до 60% иранских запасов обогащенного урана.

Американские военные не стали использовать противобункерные бомбы против ядерного объекта в иранском городе Исфахан, так как этот объект расположен слишком глубоко, чтобы они могли быть эффективными. Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн рассказал членам Сената на закрытом брифинге, передал телеканал CNN в пятницу, 27 июня, со ссылкой на источники.

На этом же брифинге директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил сенаторам, что, по оценке разведки США, большая часть накопленных в Иране запасов обогащенного урана находится на объектах в Исфахане и Фордо. Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне писал, что на объекте в Исфахане может храниться до 60% этого материала, потенциально пригодного для создания атомной бомбы.

ВВС США сбросили более десятка противобункерных бомб, способных поражать укрепленные подземные цели, на объекты иранской ядерной программы в Фордо и Натанзе. Однако удары по объекту в Исфахане были нанесены запущенными с подводной лодки крылатыми ракетами Tomahawk.

Трамп заявил о разгроме ядерной программы Ирана, разведка сомневается

В ночь на 22 июня в обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане были уничтожены "полностью и всецело". Это "впечатляющий военный успех", сказал Трамп, подчеркнув, что Тегеран должен заключить ядерную сделку с Вашингтоном, иначе Соединенные Штаты могут атаковать и другие цели в Иране.

24 июня CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили: в Разведывательном управлении Минобороны США полагают, что американские удары не уничтожили полностью ядерную программу Ирана, а лишь отбросили ее назад на несколько месяцев. Трамп в ответ назвал журналистов этих изданий "неудачниками" и заявил, что они должны извиниться перед пилотами американских бомбардировщиков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала скептицизм СМИ как "попытку унизить президента" и "дискредитировать отважных летчиков".

При этом агентство Bloomberg ранее указало, что, судя по спутниковым снимкам, три ядерных реактора на объекте остались невредимыми. Кроме того, эксперты МАГАТЭ не зарегистрировали всплеска уровня радиации вокруг. 26 июня издание Financial Times со ссылкой на европейские разведданные написало, что иранские ядерные запасы обогащенного урана, несмотря на удары Израиля и США, судя по всему, остались нетронутыми, так как были заранее вывезены в безопасное место.